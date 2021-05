Kjære tenåringsgutt

Dette innlegget er ett av bidragene til skrivekonkurransen vår for ungdom, «Hva holder deg våken om natten?»

Jeg har nettopp lest innlegget til Hermine Svortevik Oen, «snakk med sønnen din».

Hun skriver: «Vi jenter vil ikke lenger være avfallsbøtter for verbalt piss». Hun forteller om at jenter blir kalt for «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» «flyplass» også videre.

Hermine er på min alder, og jeg kjenner meg dessverre godt igjen i det hun skriver. For å bli kalt stygge ting er noe veldig mange jenter opplever. Det gjelder også veldig unge jenter.

Dette synes jeg blir for drøyt.

Hvordan skal vi oppnå likestilling hvis guttene bruker slike hersketeknikker på oss? Dette dreper selvtilliten hos så mange. Takket være den en stygg kommentar, så gruer man seg kanskje til gymtimen, eller lar helt være å gå i bikini på sommeren. Jeg skjønner bare ikke hvorfor så mange gutter gjør dette!

[ Hvis du visste svaret, skulle du liksom bare holde kjeft ]

Det er mange som mener at det bare er fedrene til gutter som kan oppdra dem skikkelig. Det kan hende, men jeg tror at hvis mødrene hadde tatt en ordentlig prat med sønnen sin kunne det også vært effektivt, selv om det ikke kommer fra en mann.

«Men jenter bør tåle litt da».

Det er det man får som svar når man prøver å si ifra. Gutter mener at dette er humor. At man skal tåle det. Men det er ikke noe vi jenter bare tåler!

Selv om man ikke sier ifra eller viser det, så sårer det ganske mye. Jeg lurer på hva de hadde gjort hvis jentene hadde sagt det samme til dem hver eneste dag.

Dette begrenser oss jo!

Mange på min alder passer på å ikke vise for mye hud, fordi de er redd for å få kommentarer. Hvis man går alene sent om kvelden, blir man redd for at noen skal følge etter deg. Og hvis du sier ifra eller står opp for deg selv så sier guttene «ro deg ned, har du mensen, eller «er det uka di?» «Gå tilbake til kjøkkenet».

[ Mange av guttene på skolen min har ikke skjønt hva feminisme er ]

Mange tørr ikke si ifra om at de synes det er ubehagelig med sånne kommentarer, fordi «åh det er bare humor» og «Chill, da».

Jeg tror jeg snakker for de fleste jenter når jeg sier at vi jenter er lei av å bli behandlet sånn.

Vi fortjener å bli behandlet bedre og med mer respekt.

Det er ikke alle gutter som er sånn, men det er altfor mange. Vi jenter bør kunne gå med hva vi vil uten å føle at man må dekke deg til. Eller å få beskjed om å ta en spøk.

Jeg er i alle fall veldig lei av at guttene bruker sånne hersketeknikker på oss. Så jeg vil bare si: Kjære tenåringsgutt, du som sa den frekke kommentaren til jenta i klassen din. Gratulerer, nå har hun kanskje blitt usikker på seg selv. Vær så snill og tenk over konsekvensene av hva du sier til andre.