På Norges største kulturpolitiske møteplass, Kulturytring i Drammen i juni, samlet 230 kulturorganisasjoner seg og presenterte 300 programposter om kulturpolitikk og kunstens kraft i samfunnet, skriver Monica Larsson.
Nikolai Grasaasen
Debatt
(U)kultur i valgkampen?
Kulturpolitikken er bokstavelig talt livsviktig for det norske demokratiet. Likevel glimrer den med sitt fravær i alle de store partilederdebattene.
Om knappe to uker er det stortingsvalg i Norge. I innspurten av valgkampen kappes partiene om å løfte viktige politiske saker og sette dagsorden i
media både lokalt, regionalt og nasjonalt.
Dessverre er det som vanlig ett
politikkområde som stort sett glimrer med sitt fravær i de mange valgløftene
som presenteres på radio, TV og på stand; nemlig kulturpolitikken.