På Norges største kulturpolitiske møteplass, Kulturytring i Drammen i juni, samlet 230 kulturorganisasjoner seg og presenterte 300 programposter om kulturpolitikk og kunstens kraft i samfunnet, skriver Monica Larsson.

Debatt

(U)kultur i valgkampen?

Kulturpolitikken er bokstavelig talt livsviktig for det norske demokratiet. Likevel glimrer den med sitt fravær i alle de store partilederdebattene.

Monica Larsson Generalsekretær i Norsk kulturforum (NOKU)
Publisert Sist oppdatert

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Om knappe to uker er det stortingsvalg i Norge. I innspurten av valgkampen kappes partiene om å løfte viktige politiske saker og sette dagsorden i media både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Dessverre er det som vanlig ett politikkområde som stort sett glimrer med sitt fravær i de mange valgløftene som presenteres på radio, TV og på stand; nemlig kulturpolitikken.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

kultur debatt kulturpolitikk norge stortingsvalget 2025 valgkamp
Powered by Labrador CMS