(U)kultur i valgkampen?

På Norges største kulturpolitiske møteplass, Kulturytring i Drammen i juni, samlet 230 kulturorganisasjoner seg og presenterte 300 programposter om kulturpolitikk og kunstens kraft i samfunnet, skriver Monica Larsson. Nikolai Grasaasen

Om knappe to uker er det stortingsvalg i Norge. I innspurten av valgkampen kappes partiene om å løfte viktige politiske saker og sette dagsorden i media både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Dessverre er det som vanlig ett politikkområde som stort sett glimrer med sitt fravær i de mange valgløftene som presenteres på radio, TV og på stand; nemlig kulturpolitikken.