Ukorrekt skremmebilde om remigrasjon

I en lang kronikk publisert i Dagsavisen 11. august; «Når ekstremistisk tankegods får politisk fotfeste», kommer førsteamanuensis Tanja Ellingsen med en rekke ukorrekte påstander. Manglene går på både uriktige synspunkter som tillegges dem som hun ikke sympatiserer med politisk, samt med en heller fantasipreget analyse av hvordan det politiske ordskiftet angivelig bør være.

Dette er det nødvendig å svare på.

Ellingsens utgangspunkt er den kommende konferansen i Oslo om remigrasjon (REMIG2025) som allerede har fått en del oppmerksomhet. I tillegg påpeker Ellingsen selv at remigrasjon er et høyst aktuelt politisk tema i andre vestlige land. Det siste er vi helt enige i.

Imidlertid så har Ellingsen en heller spesiell fortolkning av hva remigrasjon er. Hun påstår at remigrasjon, ved sitt vesen, utgjør et maktovergrep og en form undertrykkelse, og kan således ikke være en legitim politisk strategi. Dette er en opplagt karikatur av hva remigrasjon er.

Videre synes Ellingsen heller ikke å forstå det helt elementære punktet at det er forskjell på et lands egen befolkning og andre tilfeldige personer som, gjerne ulovlig, måtte befinne seg der. Deres hjem er nemlig et annet sted.

Hvis Ellingsen, på fullt alvor, inntar synspunktet at alle mennesker har like mye rett til alle land, så burde hun tenke seg litt nøyere om. De logiske konsekvensene av et slikt synspunkt gjør det absurd. Og det bør pekes på at hun slik eventuelt stiller seg helt på siden av det som er etablert rettspraksis og alle normale forståelser av nasjonal identitet og tilhørighet.

Det er helt på det rene at remigrasjon har flere aspekter: Ett er den frivillige retur til hjemstedet. Et annet er bruk av tvangsmidler. Slike virkemidler kan tas i bruk når situasjonen tilsier det. Ellingsen simulerer i kronikken at selve tanken om å benytte tvang for å deportere mennesker, er noe uhørt og inhumant. Dette punktet er helt uinformert, ettersom det allerede benyttes tvang for å gjennomføre alle slags beslutninger i våre siviliserte samfunn. Å sende folk ut av riket, gitt bestemte betingelser, finner i dag allerede sted, også i Norge. Ifølge politiets egne opplysninger så ble rett under 2.500 personer uttransportert i fjor med tvang.

Hvis Ellingsen mener at enhver slik deportasjon er urimelig, så får det stå for hennes regning. Da bør hun først henvende seg til sittende regjering i stedet for å late som et er et outrert nytt påfunn.

Det er videre nødvendig å peke på at Ellingsen også gjengir, helt ukorrekt, hva den franske forfatteren Renaud Camus har kalt «The Great Replacement» –den store utskiftningen – nemlig at hvite europeere systematisk blir «erstattet» av ikke-hvite innvandrere i en rekke vestlige samfunn.

Et raskt nettsøk, eller en lesning av boken til Camus – som foreligger på norsk) – ville ha fortalt henne at forfatteren ikke engang nevner noe som helst om en konspirasjon: Camus er helt eksplisitt på at det ikke er en skjult sammensvergelse. Den demografiske utskiftingen foregår jo helt åpent! Camus snakker heller ikke i sin bok om årsakene, han nøyer seg med å beskrive tilstanden.

Hvis noen skulle være i tvil om at en slik endring faktisk finner sted, så vil jeg oppmuntre vedkommende til å konsultere standard statistikk fra vestlige land (slik som SSB i Norge) for de siste tiår. Det er tydelig hvilken vei utviklingen peker.

Ellingsen påstår videre at remigrasjon «ikke bare en politisk idé – det er en visjon om etnisk og kulturell rensing». Her er det vanskelig å forstå hva som menes. Men Ellingsens emotive ordvalg om «etnisk rensing», helt løsrevet fra konkrete holdepunkter, avslører hensikten: Å svartmale sine meningsmotstandere. Slike følelsesbetonte vagheter er det vanskelig å ta alvorlig.

En annen ting som slår den som leser Ellingsens artikkel, er at hennes liste over «ekstremistene», det vil si hennes politiske motstandere, er lang og mangetydig. Her finnes alle mulige europeiske politiske partier, fra Alternativ for Tyskland (AfD) til Sverigedemokraterna, og selvfølgelig inngår også USAs president Donald Trump i skurkegalleriet! Med en slik definisjon på «ekstremist» blir det sannelig trangt om plassen.

Men Ellingsens ønske er tydeligvis en verden der «forskere, politikere og sivilsamfunn», altså personer akkurat som hun selv, «ikke bare reagerer normativt, men også bidrar til en kunnskapsbasert forståelse av de mekanismer som ligger bak slike tanker». Altså de politiske tankene hun ikke liker.

Med andre ord: Hun selv skal fortelle folk hvordan de bør tenke og hva de skal mene. Og de som nekter å godta hennes formaninger, omfavner «ideologier som søker å ekskludere, marginalisere og dehumanisere».

Ellingsens kronikk er sannelig full av akademiker-selvgodhet, men heller fattig på saklige korrekte beskrivelser og relevante argumenter.