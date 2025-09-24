Tusen takk for tidsklemma

Guro Trinterud skriver om privilegiet ved å kunne bekymre seg over hva som skal være i barnas matpakker, framfor å måtte slåss ved matutdelingsstasjoner for i det hele tatt å få noe og spise. Lise Åserud / NTB

Kjøkkenvasken bader i middagsrester, og jeg skyller siste rest av havregrøt fra frokosten ut i søpla. «Vil du ha tacorester i matpakka?», spør jeg. «Eller hva med mozarellapinner? Eller havrevafler? Eller eggerøre?».

Han er ikke så glad i matpakke, han seksåringen vår. Han som nettopp har begynt på skolen, og mista fortann nummer to andre dagen.

Som så stolt ble vist fram hjemme, lagt i en liten brettet boks av papir, laget av den voksne som er kjent for å være best til å dra ut løse tenner blant alle på SFO.

Jeg prøver å få han til å spise matpakke. Der jeg står og planlegger morgendagens nye kulinariske høydare som forhåpentligvis skal bli en innertier på fronten, mens jeg koker ris vi har i en stor blank beholder på kjøkkenbenken.

Ordet sultkatastrofe triller over TV-skjermen.

Vi ser på nyhetene i opptak i sofaen etter at barna har lagt seg. Bildene viser folk som sloss over ris og mat ved matutdelingsstasjoner.

Barna ligger på sykehussenger med målebånd rundt armen som lyser rødt av fare. Og mødrene med tårevåte ansikter begravd i hendene, sittende ved siden av.

Jeg strammer stroppene på sykkelhjelmen under haka på barna mine. Og justerer ridehjelmer slik at de skal sitte akkurat passe. Ikke for stor, og ikke for liten.

Og sier «kjør forsiktig da!» når de skal sparkesykle til venner i huset ved siden av. Ingen fare for å bli trampet ned på vei mot målet, ingen kamp om køplass for dagens rasjon, som det advares om «sterke bilder» av på tv. Men derimot småstein på veien de må passe på å ikke snuble i slik at sykkelen velter.

Vi er heldige. Vi har overskudd til hverdagsproblemer. Og får lov til å kjenne på tidsklemma nå som sommerferien for lengst er over. Som for vår del består i om vi rekker fotballen og helst middag før det, fordi det er kø på vei hjem fra jobb.

Vi er heldige som har en sånn tidsklemme. Og ikke en tidsklemme der vi lurer på om vi rekker å få mat tidsnok før barna dør av sult.

Jeg googler kostymer med parykker og posebukser. Det er koreansk pop som er greia for eldste barnet om dagen. Selv om det er om lag en måned igjen, har vi allerede begynt å planlegge og glede oss til barnas store høytid, Halloween.

Med matchende kostymer med noen i vennegjengen. Å kjenne på forventninger om noe fint som skal skje. Og det å få lov til å vente i spenning. Og synge så høyt på tullekoreansk og «Hjalmar-engelsk» som man bare kan, fordi det er jo sånn teksten høres ut, er det ikke?

Vi er heldige. Som får lov til å glede oss og telle ned til noe godt. Og kan sitte på rumpa på litt for små pinnestoler under foreldremøter, til vi kjenner tresmaken komme smygende.

Mens vi diskuterer smarttelefon og skoleklokker. Og ser på timeplanene på store PowerPoints mens vi planlegger et godt og trygt skoleår for barna våre.

«Hvordan var matpakka i dag?», spør jeg. «Helt super», svares det hjemme. «Det var jo tacorester! Men hvorfor var det ikke ost i den, egentlig?».

«Vi hadde ikke mer igjen. Det får bli neste gang», svarer vi voksne. Og putter yoghurt og mozarellasticks i matpakka for i morgen.