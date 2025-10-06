Til regjeringa – frå ungdommen

Trua på menneskeverdet viser seg gjennom handling. Og vi har fleire forslag for korleis regjeringa kan handle i møte med verda slik ho er i dag – for å bidra til den verda vi ynskjer oss i framtida, skriv Thea Emilie Maubach-Vindenes, Ragnhild Bergli og Aurora Wibe Limkjær. Changemaker

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

«Kringsatt av fiender, gå inn i din tid! Under en blodig storm –vi dig til strid!»

Folkemord, fullskala invasjon, klimakrise, handelskrig. Det er inga tvil om at vi er kringsett av trugsler rundt oss. Vi treng tydeleg leiarskap i møte med globale kriser.

Arbeidarpartiet har via seg til strid med det nye slagordet: «Tryggleik for framtida». Somme av oss som representerer framtida er spente: Kva skal dei kjempe med, kva er våpenet deira?

Vi foreslår handling. Handling for menneskeverdet, jorda vår og ei betre framtid for oss alle. Eit tydeleg globalt fokus på rettferd er ei investering i framtida vår.

Trua på menneskeverdet viser seg gjennom handling. Og vi har fleire forslag for korleis regjeringa kan handle i møte med verda slik ho er i dag – for å bidra til den verda vi ynskjer oss i framtida.

«Krig er forakt for liv. Fred er å skape.»

Grieg sa at vi skulle verne om menneskeverdet med livet som innsats. Innsatsen lyt aukast, i møte med komplett forakt for liv. Anten om det er på Gaza, i Sudan, i Kongo eller andre stader. Noreg gjer mykje godt, og bør vidare styrke den humanitære innsatsen ute i verda.

For å bidra til ein stans på folkemordet på Gaza, er det også fleire konkrete ting dei bør gjere: Trekke Oljefondet ut av Israel, slutte å selje krigsmateriell indirekte til Israel, og innføre boikott og sanksjonar.

Vi har rett og slett ikkje tid til fleire pragmatiske vurderingar – no lyt vi handle!

«Edelt er mennesket, jorden er rik! Finnes her nød og sult, skyldes det svik.»

Om lag 700 millionar menneske lev i ekstrem fattigdom. Samstundes eig dei 1 prosent rikaste 43 prosent av finansielle verdiar globalt. Det er eit svik. Noreg er ikkje makteslause i møte med urett.

Difor vonar vi at Noreg arbeider for strukturendringar på internasjonalt plan. Ein god arena for dette er i forhandlingane om ein internasjonal skattekonvensjon i FN.

Skattemyndigheiter verda over mistar minst 492 milliardar USD til skattetriksing årleg. Ikkje minst er den globale finansielle arkitekturen rigga på ein måte som gjer dei rikaste rikare, og dei fattige fattigare. Ein robust skattekonvensjon i FN kan bidra stort til å løyse dette problemet. Av den grunn bør regjeringa vie stort fokus til desse forhandlingane dei kommande åra.

Nordahl Grieg sine ord er overførbare til politikken.

«Dette er løftet vårt fra bror til bror: vi vil bli gode mot menneskenes jord.»

I 2030 kan rundt 600 millioner menneske framleis leve i ekstrem fattigdom om trenden vi ser i dag held fram, ifølge FNs rapport om bærekraftsmåla frå 2024. Difor lyt vi også bruke bistanden godt og rette han mot fattigdomsreduksjon.

Regjeringa har forplikta seg til å bruke 1 prosent av BNI til bistand. Det lyt dei følgje opp. Vår oppmoding er også å bruke bistanden til å skape varig utvikling, og til det som skapar rettferd og verdige liv for dei som treng det mest.

«Knus det! I livets navn skal urett falle. Solskinn og brød og ånd eies av alle.»

I jorda og menneska sine namn håper vi at norsk olje- og gassindustri fell. Sjølvsagt gjennom ein rettferdig utfasingsplan. Klimakrisa er den største utfordringa i vår tid, og vi treng at rike land, som Noreg, tek ansvaret sitt og kuttar utslipp, samt betaler for dei øydeleggingane sårbare land allerede opplev.

Nordahl Grieg sine ord er overførbare til politikken, og bør vere til inspirasjon for oss alle i den tida vi lev i. Regjeringa bør ruste seg til strid med handling for ei betre framtid for dei som treng det mest – fordi global utvikling og solidaritet faktisk gagnar oss alle.