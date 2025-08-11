Tekstilfloken: Storbyene vil løse opp den gordiske knuten

Hvert år sendes tonnevis av donerte tekstiler til utviklingsland, men det estimeres at 30 prosent av dette ender opp på søppelfyllinger. Bildet er tatt i Nairobi, Kenya i 2021. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP / NTB

Noen ganger kjennes det som om alt har floket seg sammen i én stor gordisk knute, og uansett hvor man trekker eller prøver å nøste, strammer det bare til enda mer. Etter sagnet klarte ingen å løse den gordiske knuten før Aleksander den store kom. Han tok fram sverdet sitt og hogg knuten over i ett enkelt slag.

Tekstilfloken løses ikke av superhelter med sverd, men det hjelper å anerkjenne og forstå flokene vi står overfor, og legge en plan for arbeidet som kreves for å løse dem:

Produksjonsfloken: Et miljøfotavtrykk vi ikke kan forsvare. Nesten alle klærne våre produseres utenfor Norge. Tekstilproduksjon står for opptil åtte prosent av klimagassutslippene globalt, forbruker enorme mengder vann, kjemikalier og energi, og fører til avskoging og tap av natur. Tekstilproduksjon har i mange tilfeller også store sosiale utfordringer som følge av uverdige arbeidsforhold i deler av produksjonen.

Over 70 prosent av tekstilene er laget av plastbaserte fibre, ifølge rapporten Ikke rett fram, en rapport skrevet av en ekspertgruppe som har utredet virkemidler for å fremme en sirkulærøkonomi i Norge, på oppdrag fra regjeringen. Det er i design- og produksjonsfasen at den største delen av miljøbelastningen i produktets levetid avgjøres. Derfor trenger vi designkrav som sikrer at klærne holder lenger, at de kan repareres og materialgjenvinnes. Vi kan ikke fortsette å selge klær i markedet som ikke tåler tidens tann, eller som ikke lar seg reparere eller gjenvinne.

Det må lønne seg å ta vare på klærne vi allerede har, i stedet for å kjøpe nye.

Forbruksfloken: Når billig nytt slår bærekraftig gjenbruk. Nordmenn kjøper i snitt 23,5 plagg i året. Det er nesten fem ganger mer enn det som er anslått som bærekraftig. Klær har blitt så billige at reparasjon ikke lønner seg, og det er enklere å kjøpe nytt enn å få det gamle fikset. Dette gjør det lite attraktivt å satse på tekstilfag og reparasjonsyrker. Konsekvensen blir for få fagfolk og lav kompetanseutvikling innen reparasjon.

Vi trenger tiltak som endrer dette: Avgifter som gjør det dyrere å kjøpe miljøskadelige klær, og støtteordninger som gjør det billigere å reparere. Det må lønne seg å ta vare på klærne vi allerede har, i stedet for å kjøpe nye.

Avfallsfloken: Når klærne våre ender som verdiløst søppel. I dag har Norge lite infrastruktur for tekstilgjenvinning. De fleste klær som leveres inn til ombruk blir solgt til utlandet uten at vi har kontroll på hvor de ender. Mengden ombrukbare tekstiler som samles inn i Norge er stor, men markedet for ombruk er begrenset. Dette fører til omfattende eksport, der sluttbehandlingen ofte er uklar og kan inkludere deponering eller forbrenning. Samtidig mangler det teknologi og markeder for effektiv materialgjenvinning i stor skala, særlig når det gjelder sammensatte plastbaserte fiber. Fra 2025 fikk norske kommuner ansvar for kildesortering av tekstilavfall fra husholdninger. Når ansvaret for tekstilavfallet legges på kommunen, kan det øke renovasjonsgebyret. Det gir økte kostnader for alle innbyggerne, ikke for dem som forbruker eller produserer tekstilene.

Derfor bør det være produsentene som tar ansvar for kostnadene ved avfallshåndtering av tekstilene de setter på markedet. Det betyr at de må dekke kostnadene for innsamling, sortering og materialgjenvinning – ikke skyve byrden over på oss kommuner og innbyggerne våre. Den nye forskriften om produsentansvar må sikre full kostnadsdekning og et tydelig ansvar.

Vi trenger en tekstilavgift som fremmer lang levetid og redusert forbruk, og som ikke premierer syntetiske tekstiler i plast.

Hva trenger byene for å bidra til flokeløsing? Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo står midt i tekstilfloken og ser konsekvensene av en verdikjede som ikke fungerer. Vi ser en økende avfallsmengde, og vi vet at vi trenger en rask endring. Vi ønsker oss sirkulære byer, hvor det er kort mellom bruktbutikker og hvor det er enkelt å få reparert det som blir ødelagt.

Vi ønsker oss en rask innføring av EUs krav til bedre økodesign med krav til holdbarhet, reparerbarhet og gjenvinnbarhet. Fullt og tydelig produsentansvar bør på plass, der produsentene betaler for innsamling, sortering og gjenvinning. Reparasjon må bli billigere enn å kjøpe nytt – gjennom direkte støtteordninger som faktisk virker, og aller helst gjennom en lovfestet rett til reparasjon. Vi trenger en tekstilavgift som fremmer lang levetid og redusert forbruk, og som ikke premierer syntetiske tekstiler i plast. Det må satses på innovasjon, forskning og næringsutvikling for å utvikle gjenvinningsløsninger i Norge.

Skal vi nå målene om sirkulær økonomi og redusert klimaavtrykk, må vi gjøre det nå. La oss være åpne om problemet og diskutere oss fram til løsninger som kan fungere, uavhengig av hvilken side vi ser floken fra.