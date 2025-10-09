Det er per i dag ikke en ferdig løsning på bordet som det kunne vært bevilget midler til i budsjettet, skriver Oslos sosialbyråd Julianne Ferskaug (V) om tegnspråkhuset.

Tegnspråkhus i Oslo – veien mot en bærekraftig løsning

Vi følger med og bidrar inn i NDF Oslos arbeid med å finne egnede lokaler.

Julianne Ferskaug Byråd for sosiale tjenester i Oslo (V)
Takk til Cora Williams Peterson for et sterkt og engasjert innlegg om behovet for et tegnspråkhus i Oslo. Peterson løfter en viktig sak som også dette byrådet er opptatt av. 

Tegnspråkhuset handler ikke bare om et fysisk bygg, det handler om språk, kultur og tilhørighet.

I Hammersborgerklæringen står det at byrådet vil, i samarbeid med relevante aktører, utrede muligheten for et tegnspråkhus. Det er per i dag ikke en ferdig løsning på bordet som det kunne vært bevilget midler til i budsjettet, men det er igangsatt et konkret samarbeid med Norges Døveforbund Oslo (NDF Oslo). 

Vi følger med og bidrar inn i NDF Oslos arbeid med å finne egnede lokaler. Når lokaler er på plass, kan blant annet Oslo kommunes tilskuddsordning til Kulturhus være relevant for å finansiere opprettelsen av et tegnspråkhus. 

Jeg kan forsikre om at dette byrådet vil at Hammersborgerklæringen skal oppfylles, også når det kommer til tegnspråkhus. 

