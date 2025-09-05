Svensk politiker advarer: Ikke gå i samme fella som Sverige

Til norske velgere som fortsatt er i tvil: Se på hvordan det har gått i Sverige med de sakene som betyr mest for livene deres her og nå, skriver Alice Bah Kuhnke. Foto: Sara Thorngren/Miljöpartiet

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Å følge norsk politikk i valgkampens siste skjelvende dager gir en merkelig følelse av déjà vu. Mye klinger kjent. Hvor har jeg hørt det før?

Jeg ser et liberalt parti som sier de vil kutte utslippene, redde naturen og gjøre opp med fossilalderen. Et kristendemokratisk parti som skal verne bistanden og medmenneskeligheten. Et konservativt parti som skal stå for fornuft og balanse.

Og alt dette i en koalisjon med et høyrepopulistisk parti som er mye større enn noen av de tre andre.

Jeg kan fortelle hvordan denne historien ender. Siden valget i 2022 styres Sverige av Venstres, KrFs og Høyres svenske søsterpartier. De lovet velgerne i Sverige det samme i vår valgkamp.

Og de har gjort den samme fatale feilen: Å gjøre seg avhengig av et langt større høyrepopulistisk parti.

En halv million mennesker i Sverige lever i materiell og sosial fattigdom.

Sverige har på bare tre år gått fra å føre EUs mest ambisiøse klimapolitikk til å føre en av de dårligste. Kraftige nedskjæringer for vern av natur, kraftig redusert skatt på fossile utslipp, avviklet støtte til kollektivtransport, millionsubsidier til luftfarten, avviklet støtte til elbiler og mer til. Listen er lang.

Resultatet? Sveriges utslipp av drivhusgasser økte sjokkerende mye i 2024: Opp 7 prosent!

Bistandsbudsjettet er også kuttet kraftig: fra 1 prosent av BNI til 0,7 prosent. Og det skal fortsette å kuttes i årene som kommer. Dette til tross for tydelige løfter fra Venstres og KrFs søsterpartier om at de skulle være garantister for det motsatte.

Sverige og USA er nå de to eneste landene i verden som ikke har gjenopptatt støtten til FNs fond for Palestina-støtte, UNRWA. En av den svenske regjeringens ministre gikk nylig ut på X og sa at «Israel gjør hele verden en tjeneste».

Det hersker ingen som helst tvil om hvilket av de fire partiene som har vunnet mest på samarbeidet.

Samtidig har fattigdommen økt i Sverige. En halv million mennesker lever i materiell og sosial fattigdom, ifølge offisiell myndighetsstatistikk. Organisasjoner som Røde Kors forteller at stadig flere trenger hjelp til mat og klær.

I forkant av høstbudsjettet forhandles det om et forslag om et «stønadstak» som kan øke fattigdommen kraftig hos de mest utsatte barnefamiliene. Integreringspolitikken lyser med sitt fravær, og utenforskap forsterkes i utsatte områder.

Det hersker ingen som helst tvil om hvilket av de fire partiene som har vunnet mest på samarbeidet. Det er Fremskrittspartiets svenske motstykke, Sverigedemokraterna. De har feiret seier etter seier når politikken deres blir gjennomført av naive samarbeidspartnere.

Stortingsvalget i Norge ser ut til å bli en thriller. MDG, Venstre og KrF balanserer på sperregrensen, og hele valget kan avgjøres av hvilke partier som klarer å komme over den.

Akkurat nå vurderer mange i Norge hvilket parti de skal stemme på. Som svensk politiker har jeg en oppfordring til dere som fortsatt tviler på hva resultatet kan bli av en borgerlig høyrepopulistisk koalisjon:

Se på hvordan det har gått i Sverige med de sakene som betyr mest for livene deres her og nå – men også for deres barns og barnebarns framtid.