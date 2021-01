Dette året startet ikke slik noen av oss hadde ønsket.

Med stigende smittetall hadde regjeringen ikke noe annet valg enn å sette inn tiltak etter råd fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

De nye innstrammingene rammer oss alle. Hverken du, jeg eller naboen skal ha besøk av noen de neste to ukene. Single kan ha en eller to de besøker, eventuelt en husstand. Ingen får gå på pub. Alle som har mulighet skal la være å gå på fysisk på jobb.

Alle elever og ansatte i ungdoms- og videregående skoler må forholde seg til rødt nivå.

Forskjellen mellom studenter og elever, lærere og resten av befolkningen var at studentene fikk beskjed om smitteverntiltak som berørte dem ett døgn før alle andre. Jeg kan forstå at det lørdag kveld opplevdes som om fagskoler, universiteter og høyskoler var den sektoren som alene ble rammet, men jeg tror det er andre som gjerne skulle fått beskjeden lørdag kveld enn søndag kveld.

Tiltaket som varer frem til 19.januar er en anbefaling om at all undervisning og alle planlagte arrangementer gjøres digitale. Det er ikke et tiltak rettet mot studenter, men det påvirker studenter, på samme måte som det påvirker forelesere og forskere.

Så er det viktig å si at jeg er enig med Adrian Leander om at studentene har fått ufortjent mye kjeft.

Særlig under fadderuken. Bilder fra en kveld i Frognerparken ga plutselig inntrykk av at 300.000 studenter brøt smittevernreglene. Det har ikke vært tilfellet.

Studenter som alle andre har strukket seg langt for å følge smittevernreglene. Derfor var jeg også opptatt av å ta studentene i forsvar i høst, og var ikke alene i regjeringen om å gjøre det.

Selv om vi nå må gå gjennom to uker hvor vi skal møte færrest mulig folk forventer jeg at utdanningsinstitusjonene følger opp studentene på en god måte og at de tilrettelegger for digitale arenaer hvor dere kan møtes og diskutere fag og ha noe sosial kontakt. I løpet av januar skal vi fordele 10 millioner kroner til oppfølging av studentene.

Pengene skal brukes på sosiale lavterskeltilbud over hele landet.

Forhåpentligvis gir to uker med sosial nedstengning oss et åpnere samfunn i andre enden. Jeg skal strekke meg til det ytterste for å unngå at vi må ha for mye digital undervisning de kommende månedene, men heller sakte men sikkert ta tilbake forelesningssalene, studentpubene og et levende campusliv.