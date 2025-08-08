Studentboliger: Monopol løser ikke krisen

Med 16.000 boligsøkende studenter i kø er det plass til mange aktører som vil utvikle studentboliger, mener Oslo Høyres Arve Juritzen. Wilma Nora D. Nygaard/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Arve Juritzen (H).

Hvis ikke Studentsamskipnaden SiO får bedre særbetingelser av stat og kommuner vil det bli «langt færre studentboliger og et langt mindre tilgjengelig leiemarked enn det som er behovet».

Det hevder Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO i Dagsavisen 5. august. SiO har allerede gode særvilkår og nylig ble tilskuddssatsen økt til 40 prosent av kostnadsrammen. Nå gis det også tilskudd til rehabilitering.

Men SiO mener de må ha mer for å klare oppgavene. Direktør Eskelund ber om fire forbedringer i rammebetingelsene fra stat og kommuner.

SiO ønsker å kjøpe kommersielle tomter uten åpne budrunder, de vil at stat og kommuner skal bruke forkjøpsrett og deretter tilby SiO tomtene på festeavtaler, de vil slippe rekkefølgekrav – altså å betale for nødvendig infrastruktur ved nybygg – og de vil ha pengene fra Husbanken tidligere i byggeprosessen for å spare renteutgifter.

Dette er gode og kreative forslag, men det kan sette SiO i en enda sterkere særposisjon. Man kan oppfatte forslagene som at SiO ønsker en monopolposisjon som eneste utbygger av studentboliger. Det er ikke klokt.

Vi er trygge på at private utbyggere vil bidra til å huse mange studenter i fremtidig boligkø.

SiO er spesialister på å bygge og drifte studentboliger, og den kunnskapen skal vi ta vare på. Men Høyre mener at også at private utbyggere skal kunne søke staten om gunstig finansiering i Husbanken.

Vi vil stimulere og legge til rette for at flere private finner det lønnsomt å utvikle studentboliger. Både å bygge nytt og å omgjøre eksiterende bygg. Det siste vil raskest gi flere boliger og bidra til å løse boligkrisen for både studenter og andre som ønsker å leie sitt hjem.

Det finnes flere dyktige, private boligutviklere som har spesialisert seg på studentboliger og det finnes flere utbyggere som nå revurderer sine planer for å omgjøre prosjekterte kontorbygg til studenthjem.

Jeg er sikker på at SiO vil styrkes av at flere opererer i det samme markedet.

Det er også private aktører som er langsiktige og gode drivere av studentboliger. Drivere som tilbyr fellesrom, aktiviteter og service for sine studerende leietagere – og det til konkurransedyktige priser.

Litt dyrere enn noen av SiOs boliger, men billigere enn det åpne markedet.

Den 1. juli fikk vi politikere muligheten til å regulere boliger spesielt til studenter. Dette vil Høyre benytte seg av i samarbeid med private utbyggere.

I Oslo vil byrådet straks legge ut en tomt for salg i det åpne markedet med krav om at det må bygges studentboliger der. Dette alene vil gi omtrent 350 nye studentboliger.

Sammen med en rekke andre tiltak vi er i gang med, er vi trygge på at private utbyggere vil bidra til å huse mange studenter i fremtidig boligkø.

Jeg er også sikker på at SiO vil styrkes av at flere opererer i det samme markedet. Konkurranse stimulerer alltid til forbedring. Skjønt konkurranse; med 16.000 boligsøkende studenter i kø er det plass til mange aktører som vil utvikle studentboliger.

Monopol løser ikke boligkrisen.