Strenge forslag, svake resultater

Høyresiden tar nok en gang til orde for forslag som høres strenge ut, men som vi vet at faktisk ikke fungerer.

Bare noen timer etter den sjokkerende skyteepisoden på Tveita senter i Oslo, griper Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug muligheten til å fremme en forenklet virkelighetsforståelse i VG.

I stedet for å lete etter reelle, bærekraftige løsninger, reagerer hun med de samme gamle forslagene.

Etter bussbrannen i Follo gjorde Helge Andre Njåstad (Frp) og Peter Frølich (H) nøyaktig det samme i henholdsvis Nettavisen og Aftenposten. Dette til tross for at vi vet at denne typen symbolpolitikk ikke virker.

I mars mottok regjeringen en rapport fra en ekspertgruppe der det var gjort en detaljert vurdering av tiltak for unge som begår gjentatt og alvorlig kriminalitet.

Konklusjonen var tydelig: Strengere straffer fungerer ikke.

Å senke den kriminelle lavalderen vil heller ikke løse problemene. Snarere tvert imot. Likevel klamrer høyresiden seg til ideen om at hardere og tidligere straffer vil skremme ungdom på rett vei. Det finnes det ingen forskning som støtter.

Kriminelle miljøer har ingen problemer med å rekruttere unge, og hvis man senker den kriminelle lavalderen kommer de bare til å rekruttere enda yngre.

Skal vi da straffe 13-åringer? 12-åringer? Hvor unge må barna være før høyresiden innser at dette ikke er veien å gå?

Vi skylder ofrene, og ungdommene selv, å møte kriminalitet med løsninger som virker.

Vi må lære av de internasjonale erfaringene. Danmark prøvde for noen år siden å senke den kriminelle lavalderen fra 15 til 14 år. Det førte ikke til lavere kriminalitet, men tilbakefallene blant unge begynte å øke. De reverserte tiltaket fordi det rett og slett ikke virket.

Vi skylder ofrene, og ungdommene selv, å møte kriminalitet med løsninger som virker. Ikke bare tiltak som høres strenge ut i debattinnlegg og TV-studioer.

Vi trenger mer politi og flere trygge voksne. Med et mer tilstedeværende politi klarer vi både å forebygge og ta de som begår kriminalitet. Trygge voksne som miljøarbeidere kan sørge for at lokalmiljøer blir tryggere for unge.

Vi må være strenge mot kriminalitet, men også mot årsakene til kriminalitet.

Politiet vet hvem de unge som begår gjentatt kriminalitet er, og det vi trenger nå er handling. Vi må sørge for at det blir én til én-oppfølging døgnet rundt av unge kriminelle gjengangere istedenfor at de fritt kan omgås i kriminelle miljøer.

Her i Oslo har Arbeiderpartiet lenge forsøkt å innføre det, men høyrebyrådet nekter å bruke de ressursene som trengs på det. Disse tiltakene krever at vi prioriterer ressurser, noe høyresiden hele tiden velger å nedprioritere.

Vi må evne å se helheten når det gjelder kriminalitet. Vi må være strenge mot kriminalitet, men også mot årsakene til kriminalitet. Høyresiden velger gang på gang å kutte på forebyggende tiltak og bygge ned lokale tilbud for unge.

Det ser vi i Oslo med rammekuttene til bydelene, der viktige tilbud for unge som holder dem trygge og langt unna de kriminelle miljøene bygges ned.

Får de regjeringsmakt kan resultatet av kuttene være katastrofale for forebyggingen av kriminalitet. Frp og Høyre er mer opptatt av å ta den lette veien ut med feilslåtte forslag for å bekjempe kriminaliteten. Arbeiderpartiet ønsker å sette tryggheten først, og fører en politikk som faktisk fungerer for å stoppe kriminaliteten.