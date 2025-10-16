Stoltenberg lar seg vippe av pinnen

Arbeiderpartiet sitt budsjett fortsetter å bygge en verden som bryter seg selv ned, skriver Tale Løkeland Ryste. Bildet viser finansminister Jens Stoltenberg (Ap) da han presenterte innholdet i statsbudsjettet for 2026. Gorm Kallestad / NTB

Historiens første vippepunkt i naturen vår er nådd. Verden er blitt så varm at korallrevene ikke vil klare seg.

Økosystemer står nå i kø for å vippe over fra eldgammel symbiose til utslettelse. Hvert år blir det vanskeligere å styre naturen tilbake i balanse.

I stedet for å legge bly på rett side av vekta, lar Jens Stoltenberg seg vippe av pinnen, og leverer et mørkegrått statsbudsjett.

Tale Løkeland Ryste.

Det er ingen tvil om at klimaendringene herjer. Men de mest omfattende konsekvensene står fortsatt i kø. Perioder med storm eller tørke kan være smått sammenligna med korthuskollaps i et helt økosystem.

Klimaendringene kommer til å endre verden totalt hvis vi lar det gå for langt. Nå er vi på det punktet i historien hvor vi bestemmer om det skal gå for langt. De tropiske korallrevenes kollaps har vist det.

Med riktig politikk er det mulig å vippe naturen tilbake i balanse, men riktig politikk er ikke det Arbeiderpartiet leverer i statsbudsjettet. Hovedsatsinga på klima er å nesten doble kjøp av internasjonale klimakvoter.

Det er kortsiktig politikks høyborg å kjøpe kvoter på andre siden av verden for å løse at klimagassutslipp gjennomsyrer samfunnet vårt. I klimapolitikken har det store konsekvenser å handle kortsiktig. Hvert år blir utslippskvota mindre.

For å lette på Norges byrde på klimaet, må vi ta problemet ved rota. Norge fyller energimarkedet med fossile brennstoff. Statsbudsjettet burde være et verktøy for å løse den store oppgaven det er å fase ut olje og gass. Ikke å prokrastinere med kvotekjøp.

Vi kan nok ikke redde korallrevene nå, men vi kan velge å legge tyngden på rett side av vekta for økosystemene som står på vippen.

Arbeiderpartiet sitt budsjett fortsetter å bygge en verden som bryter seg selv ned. For våre grunnleggende økosystem kan de neste fire årene være avgjørende. Det haster mer enn noensinne.

Men Stoltenberg har altså latt seg vippe av pinnen. Bare miljøpartiene kan vippe ham på plass nå.