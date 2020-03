Kriser rammer på ulik måte, noen slår plutselig, som lyn fra klar himmel, som tsunamien i 2004 eller terrorhandlingene i Oslo i 2011. I plutselige kriser er den første fasen kort; erkjennelsesfasen.

Andre kriser beveger seg langsommere, slik som denne for oss, men tross god betenkningstid har erkjennelsesfasen gått tregt. Fasen preges ofte av spørsmål, fornektelse og bortforklaring.

Man leter etter forståelse for det som skjer; meningsskaping.

Media viste oss Wuhan før jul, men når noe blir så fjernt fra vår virkelighet, blir det vanskelig å forutse en krise her. For Italia ble det ikke en snikende krise med god forberedelsestid.

Leger beskriver det som et bombenedslag, med antall kritisk syke pasienter, langt over helsevesenets dimensjoner.

Milano sammenlignes med modersvulsten i Europa, og omkring ses spredning av mindre kreftsvulster. Kreftspredning til hjernen kan gi nedsatt dømmekraft eller lammelse, og spredning til lungene kan gi hoste.

Slik som kreft spres gjennom blod- og lymfesystem i kroppen, har viruset spredt seg gjennom verdens reiseruter, helt til Norge.

Ved kreft er man føre var, spesielt ved aggressive svulster, og ved kreftoperasjoner er det viktig at hele svulsten er fjernet, frie kanter som vi sier. Noen ganger trengs stråle- eller cellegiftbehandling i tillegg, kanskje både før og etter operasjon. Cellegift er som å skyte spurv med kanon fordi det dreper nesten alt.

Det som skjedde i Kina virker kanskje slik, med desinfeksjon av folk og overflater, med heldekkende drakter, helt annet enn hva vi er utrustet med. De bygde sykehus med intensivplasser og skaffet respiratorer på rekordtid. Erkjennelsesfasen gikk raskt over i beslutningsfasen, hvor krisen er et faktum, fordi de måtte overleve.

Her ble beslutningsevnen stor etter vinterferien. Jeg var på jobb og hadde samtale med det som kanskje skulle bli Norges fjerde koronapasient. Deretter steg tallene drastisk. Nå er livet for mange på vent, med redsel for helse, jobb og framtid.

Norge ligger i dvale. Vi forsøker å hindre en tsunami og kollaps i helsevesenet, hvor vårt våpen er håndvask og isolasjon. Enkelte kreftsvulster trenger bare litt målrettet behandling, men jeg håper a lle skjønner at dette er en ondartet svulst som ikke lar seg stoppe av Antibac og hytteforbud.

Dugnad blir nok årets ord, og nordmenn er best på det, men vi må også skyte spurv med kanon; kjøpe respiratorer, bygge og lære opp, mens vi har handlingsrom.

Krisekommunikasjon og kriselæring skjer før, under og etter en krise.

Enkelte ting er tydelig kommunisert fra regjeringen, mens andre ting er underkommunisert.

Leger er løsningsorienterte, og vil gjerne behandle sykdommen, men kommunikasjon om planlegging, løsninger og medisiner er mangelvare. Norge er i en særstilling fordi vi kan lære av landene før oss.

Ikke alle tabber trenger å være våre egne, la oss bruke deres tabbekvote og lærdom, så slipper vi etterpåklokskapen, som etter erkjennelsesfasen.

Ansvaret må tas, ikke bare for oss selv, men også utad for de landene vi ikke ser, med tette flyktningpopulasjoner hvor smitteveien er kort. Vi opplevde selv hurtigheten av virusspredning, og for de landene uten samme ressurser vil dette bety en folkehelsekrise.

Dette er derimot ikke tiden til å fordele skyld. Skyldspørsmålet kan tas senere, etter krisen. Nå må vi spille hverandre gode, med de spillerne vi har, og hele reservebenken i tillegg.

Selv om vi helst vil klare oss selv, er det kanskje denne ene gangen vi bør kjøpe inn toppspillere fra en annen liga, sånn at vi vinner kampen. Fordi denne gangen er det ikke viktigst å delta, men å faktisk vinne.