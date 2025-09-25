Stenseng må sikre utbetaling til oljepionerene før det er for sent

For alle dem som kjemper sin kamp hver eneste dag, har vi store forhåpninger om at regjeringen og den nye arbeidsministeren Kjersti Stenseng leverer raskt, skriver innleggsforfatterne. Gorm Kallestad / NTB

Om forfatterne Innlegget er signert: Runar Nilsen, leder i Arbeidsmiljøskaddes landsforening offshore (ALF)

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Tove Linnéa Brandvik, forbundsleder i Norges Handikapforbund

John-Peder Denstad, leder av Industriaksjonen

Frode Alfheim, forbundsleder i Forbundet Styrke

Raymond Midtgård, leder i SAFE

Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne

Christian Justnes, forbundsleder i Fellesforbundet

Kjetil Lein, president i NITO

Oljepionerene som jobbet offshore de første tiårene, hadde svært krevende og helsefarlige arbeidsforhold. Arbeidsmiljøet var preget av svakt og uryddig regelverk, lite tilsyn, dårlig verneutstyr og eksponering for giftige kjemikalier.

Mange oljearbeidere ble alvorlig syke, og alt for mange er nå døde som følge av arbeidsforholdene.

Vi er ni organisasjoner som representerer oljepionerene på ulike måter. Vårt felles utgangspunkt er å få på plass en rettferdig løsning så raskt som mulig.

Vi ble utrolige glade da et samlet storting like før jul i fjor fattet et historisk vedtak om å etablere en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene. Det var en stor lettelse, etter flere tiår med kamp.

Nå er det gått ni måneder siden vedtaket. Vi vet at det arbeides med å etablere en løsning, men ikke en krone er utbetalt og flere av de sykeste har gått bort i løpet av ventetiden.

Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng har nå invitert oss til et møte, og vi går inn i dette med klare forventninger:

Regjeringen må etablere et hurtigspor for dem som allerede er utredet.

Mange av oljepionerene er allerede utredet flere ganger, og all nødvendig dokumentasjon foreligger. Det er ingen grunn til å la disse vente. Mange har ingen tid å miste, det kan stå om dager og uker. Vi ber om at regjeringen oppretter et hurtigspor som gir en avklaring. Det vil være av enorm betydning for den enkelte.

Flere av de sykeste har gått bort i løpet av ventetiden.

Det må etableres en sikkerhetsventil i retningslinjer og særlov.

Dersom regjeringen velger en modell som avgrenser noen fra å få kompensasjon, må vi ha en sikkerhetsventil. Ny kunnskap og forskning om skadevirkninger, kjemiske stoffer og arbeidsmiljøforhold kommer fortløpende, og i de tilfellene bør det da føre til at flere omfattes av kompensasjonsordningen.

Det samme må gjelde i saker hvor nemnda har avslått søknaden.

Nemnda må ha solid forankring og tillit hos oljepionerene.

Det skal nedsettes en nemnd som skal vurdere søknadene og det er avgjørende at en slik nemnd har tillit hos oljepionerene. Etter vår oppfatning kan dette ivaretas med god brukerrepresentasjon og tilknyttede fagpersoner med omfattende erfaring og kjennskap til arbeidsmiljøet offshore. Partene bør involveres i prosessen med oppnevnelse av nemnda.

Regjeringen må legge til grunn et kompensasjonsbeløp tilsvarende 65G.

Det er i tråd med det kommisjonen foreslår, og slik ble det gjort for nordsjødykkerne. Det er et rettferdig utgangspunkt og gir en anerkjennelse og kompensasjon for omfanget og alvorligheten i de helseskadene oljepionerene ble påført.

For alle dem som kjemper sin kamp hver eneste dag, har vi store forhåpninger om at regjeringen og den nye arbeidsministeren leverer raskt.

Vi kan ikke endre fortiden, men vi kan sørge for en bedre fremtid for menneskene som ble merket for livet, og deres etterlatte.