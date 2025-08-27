Staten må komme på banen

Granulatforbudet er viktig. Men det er også en varslet krise for breddefotballen, dersom ikke staten tar sitt ansvar, skriver Jo Evensen. NFF

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jo Evensen er leder i NFF Oslo. NFF

Om seks år trer EU-forbudet mot salg av plastholdig gummigranulat i kraft. Det brukes som fyllmateriale i så å si alle kunstgressbaner i Norge.

Norges Fotballforbund (NFF) støtter målet om å stanse utslipp av mikroplast. Men forbudet har en kostnad som vi mener staten må være med å betale.

I vårt nærområde er det en rekke fotballbaner som er modne for rehabilitering og utskifting fremover. Flere baner har for lengst passert grensen for forsvarlig standard.

En kartlegging av anleggenes levetid gjort i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse AS viser at 90 baner innunder NFF Oslo sin paraply har behov for rehabilitering innen fem år. Hele 30 av disse regnes som kritisk nedslitte, og kan måtte stenges av hensyn til spillernes sikkerhet.

Over 60 prosent av banene i Norge eies av kommunene, som allerede har stramme budsjetter.

For baneeierne, enten det er klubber eller kommuner, er det et enormt økonomisk løft å skulle tilpasse seg EU-forbudet. Omlegging av over 1.500 baner i Norge krever investeringer langt utover det frivillige krefter og kommunebudsjett kan bære alene.

Hvorfor er kunstgressbanene så viktige? Fordi det er selve fundamentet for breddefotballen i Norge.

Kunstgressbaner gir helårstilgang til fotball for barn og unge i sitt nærmiljø og er en fellesskapsarena for voksne. Kunstgressbanene er lavterskelarenaer for fysisk aktivitet, sosial tilhørighet og mental trivsel.

Over 410.000 aktive opplever mestring, inkludering og folkehelsegevinst på disse flatene hver eneste uke. Frivillige foreldre og ildsjeler legger ned utallige dugnadstimer for å holde anleggene i stand.

Uten denne infrastrukturen forvitrer breddeaktiviteten – og uten bredden, blir det ingen topp.

Granulatforbudet er et viktig miljøtiltak – og en omstilling vi i idretten støtter. Men det er også en varslet krise for breddefotballen, dersom ikke staten tar sitt ansvar.

Endringen er et myndighetspålagt krav. Da må det også følges av myndighetsstyrt finansiering.

Over 60 prosent av banene i Norge eies av kommunene, som allerede har stramme budsjetter. Dette kan heller ikke legges over på klubber og frivilligheten alene. Her trengs det en statlig håndsrekning.

Regjeringen må sikre at ikke hele regningen tas fra spillemidlene, for det vil ramme andre idretter.

I NFF Oslo ber vi om at regjeringen lager en nasjonal handlingsplan med reell finansiering ved å etablere et «Fotballens Miljøfond».

Det skal være rettet mot kommuner og klubber som eier banene, for å dekke merkostnader som kommer med overgangen til kunstgress uten plast som fyllmateriale.

Regjeringen må sikre at ikke hele regningen tas fra spillemidlene, for det vil ramme andre idretter.

Økte bevilgninger over spillemidlene som kom i juni er et viktig bidrag for fotballen, men det løser dessverre ikke alt.

Fotballens grønne omstilling må være en nasjonal dugnad, så la oss vise at fellesskap ikke bare er ord, men handling.

Politikerne må spille på lag med breddefotballen nå – for norsk fotballs, naturens og samfunnets beste.