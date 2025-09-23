Startlånet er blitt et lotteri ved porten til boligmarkedet

Startlånet er blitt mer enn et økonomisk virkemiddel. Det avgjør hvem som regnes som verdig en plass i boligmarkedet, skriver Beate Heggheim. Foto: Vegard Wivestad Grøtt/NTB

Beate Heggheim, boligsosial rådgiver. Foto: Noah Gylver

Startlånet ble laget for å gi vanskeligstilte en vei inn i boligmarkedet. I dag handler det ikke bare om behov, men også om kommunens risikovilje og lokale tolkninger.

Dermed kan like familier få helt ulike svar.

Startlånet fungerer i praksis som en portvakt. Søkere må dokumentere betalingsevne, men blir også vurdert på om de fremstår som stabile og «egnede» for boligeierskap. Det kan handle om inntekt, språk, systemforståelse eller nettverk – faktorer som ikke er nedfelt i forskriften, men som likevel får avgjørende betydning.

Dermed blir startlånet mer enn et økonomisk virkemiddel. Det avgjør hvem som regnes som verdig en plass i boligmarkedet.

Selv om startlånet har nasjonale føringer, forvaltes det lokalt. Det gir store forskjeller i praksis. Utfallet preges av kommunal risikovilje, lokale rutiner og den enkelte saksbehandlers vurdering.

Når tilgang til bolig blir et spørsmål om kommunal risikovilje, er det ikke lenger et velferdsgode, men et lotteri.

En familie kan få avslag i én kommune, men ville fått innvilget lånet i nabokommunen med samme inntekt og behov. Resultatet er at like søkere kan få ulike svar, ikke fordi behovene er forskjellige, men fordi kommunene tolker reglene ulikt.

Dette er ikke en kritikk av de ansatte. Saksbehandlere står i et krysspress mellom statlige retningslinjer, kommunens budsjetter og søkernes livssituasjon.

Problemet er at rammene er så åpne for tolkning at like saker kan ende helt ulikt. Når tilgang til bolig blir et spørsmål om kommunal risikovilje, er det ikke lenger et velferdsgode, men et lotteri.

Skal ordningen fungere etter hensikten, må praksis bli mer lik på tvers av landet.

For familiene kan dette være forskjellen mellom stabilitet og utrygghet. Vi vet at trygge boforhold gir barn bedre skolegang, mindre stress og sterkere sosial inkludering.

Når ordningen ikke bare vurderer behov, men også «egnethet», risikerer vi å stenge ute nettopp dem som kunne hatt mest å vinne på stabilitet.

For velferdsstaten står legitimiteten på spill. En ordning som på papiret skal gi like muligheter, men som i praksis skaper ulikhet, undergraver troen på rettferdighet.

Startlånet har hjulpet mange inn i boligmarkedet. Men vi kan ikke akseptere at barns oppvekstvilkår og familiers boligtrygghet skal avhenge av kommunal risikovilje og lokale tolkninger.

Skal ordningen fungere etter hensikten, må praksis bli mer lik på tvers av landet. Når kommunene får så stort handlingsrom, er det et resultat av politiske valg.

Derfor må startlånet forstås som mer enn et finansielt virkemiddel. Det er et spørsmål om hvilken boligpolitikk vi ønsker.

Skal vi ha en velferdsstat som bygger ned ulikhet, må vi sikre at startlånet forvaltes rettferdig – uavhengig av kommunegrenser.