«2020, det blir sikkert et kjempefint år!» husker jeg at jeg tenkte, merkelig opprømt, der jeg sto og så nyttårsrakettene sprake over himmelen.

Nå, etter at vi gudskjelov endelig er ferdig med det «kjempefine» pandemiåret 2020, kan jeg jo hevde at opprømtheten min skyldtes noen glass champagne, og at jeg innerst inne kjente på en murrende, urolig følelse for det nye året.

Men nei, ærlig talt gjorde jeg ikke det. Jeg trodde virkelig at 2020 kom til å bli et kjempefint år. Jeg hadde det liksom så veldig på følelsen. Så synsk er jeg, liksom.

Nå kan man jo si at det er menneskelig å føle seg håpefull foran et nytt år. Jeg vil jo gjerne tro på at vaksinene vil gjøre verden sånn noenlunde normal i løpet av 2021.

Men 2020 har lært oss at det kan være smart å senke forventningene til et minimum, og forberede seg mentalt på at det man håper på, ikke blir noe av. Akkurat nå virker 2021 som et totalt uforutsigbart år, og et mareritt for alle oss langtidsplanleggere.

Kommer vi oss ut av hjemmekontorene, kan vi reise på sommerferie? Blir det noe av OL i Tokyo? Hvem vet. Derfor har jeg prøvd å finne de tingene jeg er rimelig sikker på kommer til å skje i 2021.

Jeg tar sjansen på å tro at fugler fortsatt vil synge og at solen fortsatt vil skinne ned på oss iblant. Men jeg tar også sjansen på å tro at norske artister vil felle noen tårer i «Hver gang vi møtes», og at det vil komme et nytt stortingsvalg.

Jeg tror Jan Bøhler kommer til å ha på seg capser i ulike farger, og at Jonas Gahr Støre igjen kommer til å gjøre et iherdig forsøk på å overbevise folk om at ja, han er faktisk sosialdemokrat, selv om han er rik, bor på Vinderen, snakker fransk og har lest opptil flere bøker.

Jeg trenger heller ikke være synsk for å «se» at helseminister Bent Høie fortsatt kommer til å stå på koronapressekonferanser og formane oss om å vaske hendene, eller at flere vil skaffe seg T-skjorter med bilde av Espen Nakstad på.

Jeg er også ganske sikker på at jeg kommer til å la meg provosere av en viss, svensk statsepidemiolog, og jeg regner det som ganske bankers at Donald Trump vil forlate Det hvite hus, og at han da kommer til si eller gjøre noe helt latterlig som vil få Twitter-vitser til å spre seg over kloden.

Men det jeg er aller mest sikker på vil skje i 2021, er at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med jevne mellomrom kommer til å si: «Vi må ta hele Norge i bruk!».

Denne antakelsen baserer jeg ikke på eventuelle synske evner, men på alle de gangene jeg har hørt Vedum si dette, uansett hva han blir spurt om: «Vi må ta hele Norge i bruk!». Jeg er litt lei av det nå, men i en usikker tid som denne finner man trøst og håp på uventede steder.