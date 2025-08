Solnedgang for musikken – eller?

Det er et stykke igjen til en maskin skjønner nøyaktig hva det er som treffer så mange strenger i oss når vi hører Åge Aleksandersens sanger og stemme og Gunnar Pedersens (t.h.) gitarspill, skriver Ole Henrik Antonsen. Bildet er fra konserten på Grefsenkollen i Oslo i fjor. FOTO: Geir Olsen/NTB

En av de første julikveldene denne sommeren var jeg på konsert med Åge og Sambandet. Tidligere på dagen hadde jeg svart på spørsmål fra en journalist om fenomenet The Velvet Sundown, som har fått mye medieomtale. Ikke på grunn av musikken, men fordi det tidlig ble mistenkt at bandet var syntetisk – et rent KI-produkt – noe som etter hvert ble bekreftet.