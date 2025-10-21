Slutt å sende 20-åringer i krigen. Send oss!

Verden trenger flere kvinner som ikke lenger orker å late som. Vi har brukt nok år på å smile mens vi holdt sammen alt som raknet, skriver Yvonne von Moisy. Foto: Privat

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Vi sendte den første mannen til månen i 1969. Jeg har lenge lurt på hvorfor vi ikke sendte resten etter.

For la oss være ærlige: Det er grenser for hvor mange beslutninger i verdenshistorien som bør overlates til menn med konkurranseinstinkt, korte netter og selektiv hørsel.

Vi forhandler som diplomater, rydder som generaler og marsjerer på ren besluttsomhet og kaffe.

Jeg begynner derfor å tenke at vi må se i en helt annen retning for rekruttering til fremtidens forsvar – nemlig mot kvinner i post menopause.

Vi snakker om en gruppe mennesker som allerede har vært i felt i flere tiår. Vi sover uansett ikke, så nattevakt er null stress.

Vi er drittlei kjas, mas og dobbeltarbeid, men har et aggresjonsnivå som holder seg pent innenfor NATO-godkjent ramme.

Vi har overlevd tenåringer, eksmenn, overgangsalder og menn som ikke svarer på meldinger. Vi trenger ikke våpen – vi har blikket.

Følelsesmessig regulering? Perfeksjonert. Empati under press? Rutine.

Vi tåler rot, tårer, drama og dårlig dekning.

Vi tåler å bli undervurdert, avbrutt og glemt – og møter likevel opp med mascaraen på plass og et «nei, nei, det går bra» som kamuflerer en hel revolusjon.

Verden trenger flere kvinner som ikke lenger orker å late som. Vi har brukt nok år på å smile mens vi holdt sammen alt som raknet.

Nå er det på tide at noen overlater strategien til oss som faktisk vet hvordan det føles å kjempe for livet – og fortsatt rekke en badstue etterpå.

Så slutt å sende 20-åringer. Send oss.

Vi er ferdige med bullshit, vi tåler kulde og kritikk, og vi har fortsatt tid til å redde verden.