Skoleuniform kan være en start, men vi må tenke bredere

Jeg er ikke sikker på at skoleuniform er den mest effektive løsningen. Men jeg er sikker på at vi må begynne å snakke om det, skriver Omar Alejandro Pérez Torres. Bildet viser et eksempel fra Storbritannia. Foto: Chris Ryan/iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Omar Alejandro Pérez Torres, samfunnsengasjert far. Foto: Privat

NRK avslørte nylig at skolebarn helt ned i første klasse rangerer hverandre etter klær, bosted og skoleprestasjoner. Shazia Majid foreslo i VG i helgen skoleuniform som ett mulig tiltak. Jeg deler hennes bekymring, men jeg mener vi må gå enda lenger.

Jeg vokste selv opp i Colombia, der skoleuniform var normen. Erfaringen min er at uniform ikke automatisk fjerner forskjeller og at den også kan skape nye.

Uniformene var ulike fra skole til skole, og ble dermed symboler på ulikhet snarere enn fellesskap. Samtidig ser jeg at uniform kan ha en verdi i Norge, et land med et av verdens høyeste forbrukspress.

Annonse

NRK omtalte hvordan barn allerede i barneskolen deler seg inn i A-, B- og C-grupper basert på klær og bosted. Når forskjeller oppstår så tidlig, er det ikke rart at ungdom i dag bruker tusenvis av kroner årlig på klær, sko, sminke og parfyme for å passe inn.

Når skoler må konkurrere om omdømme, blir markedsføring viktigere enn pedagogikk.

Ifølge SIFOs referansebudsjett ligger et nøkternt ungdomsforbruk på klær og sko på rundt 13.000 kroner i året. Med merkepress og kosmetikk blir summen langt høyere.

Men det handler ikke bare om lommeboka. Klesindustrien står for 8–10 prosent av verdens klimagassutslipp, mer enn flytrafikk og shipping til sammen. Ett eneste par jeans krever nesten 3.800 liter vann, ifølge FNs miljøprogram. Rundt 35 prosent av mikroplasten i havet stammer fra tekstiler.

Når vi sender ungdom på skolen som levende reklameplakater for kles- og kosmetikkindustrien, ødelegger vi både selvtilliten deres og planeten vår. Derfor mener jeg vi må kombinere uniform med andre grep.

Annonse

Skolen bør være en parfyme- og sminkefri sone. Ikke for å begrense ungdommers frihet, men for å beskytte helse, redusere kjøpepress og markere at skolen ikke er en arena for kosmetikkindustrien.

På tannlegehøyskolen er parfyme ikke velkommen, nettopp av hensyn til personell og pasienter, så hvorfor ikke i klasserommet også?

Skolen skal være en arena for fellesskap – ikke for forbruk.

I tillegg må vi våge å se på hvordan politikken har bidratt til å forsterke forskjeller. Etter innføringen av fritt skolevalg har sosiale skiller blitt mer tydelige.

Norske og svenske studier viser at ressurssterke elever samler seg på de attraktive skolene, mens andre blir stående igjen. Når skoler må konkurrere om omdømme, blir markedsføring viktigere enn pedagogikk.

Annonse

Jeg er enig med Shazia Majid i at skoleuniform kan være en start. Men alene er det ikke nok. Vi må tenke bredere: Om helse, klima og hvordan markedslogikken former skolen.

Jeg er ikke sikker på at uniform er den mest effektive løsningen. Men jeg er sikker på at vi må begynne å snakke om det.

Skolen skal være en arena for fellesskap – ikke for forbruk.

