Skole er også beredskap

I takt med løvet som skifter fra sin grønne fargeprakt til signalrød drakt, farges høstens budsjettprosesser i Kommune-Norge med skrikende røde tall.

Det ser mildt sagt ikke pent ut i de fleste kommuners xl-ark om dagen, for det lokale selvstyret sliter med dårlig økonomi. I Norge har vi 357 kommuner, og de færreste er rike kraftkommuner. Det sier sitt.

Det slo meg i dag at budsjettverktøyet vi bruker i min hjemkommune sannelig bærer navnet «Framsikt», og at det ordet bør være en viktig påminnelse for oss kommunepolitikere i disse tider. Det er med blikk for framtida at vi folkevalgte må ta de politiske avgjørelsene.

Det kjennes trygt at det sterkt utenrikspolitisk kompetente trekløveret Jonas, Jens og Espen nylig fikk fornyet tillit av velgerne til å styre Norge når verdenssituasjonen ser ut som den gjør.

Mens Europas spiskammer ser ut til å bli en langvarig slagmark, palestinernes holocaust får gå sin vante gang og Trump viser verden hvor raskt det er mulig å avdemokratisere et land og et folk, er fokuset sikkerhet og beredskap her hjemme.

Som folkevalgt vurderer jeg sivil ulydighet: Å nekte å vedta et budsjett som innebærer skolenedleggelser.

Forsvarsbudsjettet økes av et storting som er enig og tro til Dovre faller om disse bevilgningene, og krigsmateriell bestilles fra strategiske samarbeidspartnere med historiske bånd.

Parlamentet i Norge står sammen om denne viktig politiske satsingen fordi det er en tvingende nødvendighet. Som Jens Stoltenberg sa 9. april i år: «Det er trist at vi må bruke så mye penger på våpen, men trygger vi ikke sikkerheten, får vi ikke til noe av det andre».

Med dette i bakhodet, sitter jeg som kommunepolitiker og vet at 65 millioner må kuttes i oppvekstsektoren i min kommune i nær framtid, og at dette bare er starten på elendigheta.

Når kriser rammer, er det om å gjøre å opprettholde hverdagens holdepunkter så langt det lar seg gjøre.

Som folkevalgt vurderer jeg sivil ulydighet på det sterkeste. I hvilken form? Å nekte å vedta et budsjett som innebærer skolenedleggelser i min kommune.

Hvorfor? Fordi det er noe her som ikke henger på greip og er et stort paradoks i disse samfunnssikkerhets- og beredskapstider. Ser du det samme virkelighetsbildet som meg?

Stikkordene er både 9. april 1940 og 12. mars 2020. Krig og pandemi. Disse to historiske datoene lærte oss i Norge noe viktig: Det gjelder å være forberedt på det utenkelige før det verst tenkelige er et faktum.

Enten det gjelder fare for invasjon av fremmede styrker eller invasjon av piggete virus, er robuste lokalsamfunn det viktigste vi har i krisetider – parallelt med solid styring av landet fra regjering og storting.

Skolene favner mange og når derfor bredt ut når grunnleggende verdier i samfunnet står på spill.

Har vi glemt det?

Vi kan snakke om fregatter og forsvarssamarbeid, om opprettelse av nasjonale kornlagre og matvaresikkerhet og folkeopplysningskampanjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Ja, jeg har brosjyren med tittelen «Slik bidrar du til Norges beredskap» med tips til husholdningenes eget beredskapslager.

Men vi må begynne å snakke om skolepolitikk og kommuneøkonomi som en del av den nasjonale, sivile beredskapen i landet vårt.

For hva er det man prøver å etterstrebe ved en lokal eller nasjonal krisetilstand? Svaret er «normalitet». Når kriser rammer, er det om å gjøre å opprettholde hverdagens holdepunkter så langt det lar seg gjøre.

Det forebygger både psykisk og fysisk uhelse i befolkningen. Sterke, solide fellesskapsarenaer blir derfor avgjørende når det stormer som verst. Derfor ble skolegang forsøkt opprettholdt etter beste evne, både under krigen og under pandemien.

Røsk barn og unge opp med rota, og se på resultatet. Det er et sosialt eksperiment som i de fleste tilfeller ikke anbefales.

Apropos hva vi kan lære av skolehistorien: Den sivile motstandskampen i Norge under krigen viste oss også viktigheten av skoleverkets motstandskamp mot okkupasjonsmakt og farlig ideologisk tankegods. Omtrent 12.000 av 14.000 norske lærere nektet av samvittighetsgrunner å nazifisere skolen, til Quislings store fortvilelse.

Derfor ble ikke Hitlers raselære spredd i norske klasserom slik den ble i Tyskland.

Verdien av denne skolemotstanden, sammen med foreldreaksjonen hvor foreldre sendte protestbrev mot obligatorisk innmelding av barn og unge i alderen 10–18 år i NS sin ungdomsorganisasjon, viser styrken i kollektiv protest mot autoritære regimer.

For en stund tilbake registrerte jeg i mediene at ansatte i Forsvaret uttrykte bekymring med tanke på den sivile beredskapsevnen og barn og unges manglende robusthet.

Som lærer merket jeg meg ytringen og tenkte mitt. Skolen er for mange barn og ungdommer det trygge holdepunktet i hverdagen. For noen det eneste trygge holdepunktet. Det er også derfor Oslo-politiet gikk aktivt ut og frarådet på det sterkeste skolenedleggelser i flere bydeler i hovedstaden.

Røsk barn og unge opp med rota, og se på resultatet. Det er et sosialt eksperiment som i de fleste tilfeller ikke anbefales, da merkostnaden for både individ og samfunn kan bli høyere enn vi har råd til å betale.

Skole er sikkerhet og samfunnsberedskap for framtida. Det er lettvint å legge ned noen skoler med et pennestrøk kommende budsjettperiode, og slik spare noen skarve millioner på kort sikt. Men har vi virkelig råd til skolenedleggelser i Norge slik verden ser ut nå?

Hvis du, som jeg, er lokalpolitiker og stirrer dette dilemmaet i hvitøyet, ber jeg deg tenke deg om to ganger.

Så vil det vise seg om vi lokalpolitikere har både innsikt og framsikt når vi skal vedta budsjettene i kommunene våre framover. God budsjetthøst!