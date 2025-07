Skattelette er også velferd

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Heldigvis er lønningene på vei opp, og prisveksten på vei ned. Likevel merker vi at det har blitt dyrere å bo, spise og leve de siste årene. Vi betaler rett og slett mer, men sitter igjen med mindre.

Å få månedsbudsjettet til å gå rundt, ha råd til en middag ute eller en opplevelse sammen med barna, og ikke bekymre seg for mye over egen privatøkonomi burde være en selvfølge. Men de siste årene har vist at det ikke er det for alle.

Det bakteppet bør venstresidens tenketank Agenda ta innover seg, i stedet for å angripe Høyre på autopilot med kjente talepunkter fra Youngstorget. Dessverre velger Morgan Alangeh det sistnevnte i sin kommentar i Dagsavisen.

For Høyre er skattelette velferd.

Velferd handler nemlig ikke bare om hva staten gir, men om hva du selv får til med dine egne penger.

Høyre vil at du skal beholde mer av egne penger. Det er du som vet best hva du trenger å bruke pengene dine på. Enten det er å spare til din første leilighet, kjøpe nye klær til barna eller endelig sette litt til side.

Derfor går vi til valg på et tydelig skatteløfte: Folk i jobb skal få en skattelette på 1000 kroner i måneden. Det betyr altså 12 000 kroner i lavere skatt, 24 000 kroner for par og familier. I tillegg vil vi innføre null skatt på lønn opptil 150 000 kroner, slik at flere kan tjene mer uten at staten tar sin andel.

Jeg skal gi Agenda rett i én ting: Skatt handler også om ideologi. For med disse grepene senker vi skattene for folk med over 36 milliarder kroner. Høyre mener nemlig du er bedre enn staten til å vite hva dine penger bør brukes på.

Samtidig står Norge foran store utfordringer. Vi blir færre i jobb som skal betale for velferden. Vi må ruste opp forsvaret i en stadig mer urolig verden. Og vi må sørge for at våre barn og barnebarn også får velstandsvekst og gode, trygge liv.

Vi må bygge Norge sterkere. Og et sterkt land krever en sterk økonomi.

Skal Norge være Norge også i fremtiden, må vi få til store løft i verdiskapingen vår. Det er det som avgjør om vi kan betale for opprusting og velferd også i fremtiden.

Akkurat nå bremser økonomien opp. Investeringene faller, nye bedrifter uteblir, og gründere og bedriftseiere flytter ut.

De siste årene har rammevilkårene for næringslivet endret seg raskt og uforutsigbart. Politikken oppleves som et hinder, ikke en hjelp. Dette har kommet på toppen av stor internasjonal uro med krig, inflasjon og handelsbarrierer. Når det er så stor uro ute, må det være ro hjemme.

Høyre vil snu dette, og gi bedriftene lyst og ro til å skape mer. Da må vi skatte mindre og gi dem forutsigbarheten tilbake, og lytte når et samlet næringsliv sier ifra. Vi heier på alle som skaper arbeidsplasser og verdier for samfunnet vårt. Det er det som bærer velferden nå – og som skal bære velferden i fremtiden.

Agenda illustrerer godt at valget i høst blir et retningsvalg.

Det handler om en venstreside som kappes om å øke skattene mest mulig, eller en Høyre-ledet regjering som vil senke skattene og bygge landet sterkere.

Det handler om en venstreside som mener staten vet best hvordan dine penger skal brukes, eller en Høyre-ledet regjering som har tillit til at du selv vet hvor skoen trykker.

Og det handler om en venstreside som ikke har løsningene for å få flere i jobb, eller en Høyre-ledet regjering som vil la flere bidra og sikre at det alltid lønner seg å jobbe.

Høyre mener alvor når vi sier «ingen slagord, bare lavere skatt».