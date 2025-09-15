Skal vi virkelig vedde på krig, død og demokrati?

Det er en ting å vedde på en fotballkamp, men det er noe helt annet å tjene penger på hvorvidt en halv million mennesker blir tvunget til å forlate hjemmene sine, skriver Stein Phabian Strømme Eide. Humanistisk Ungdom

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

På bettingplattformen Polymarket finnes per september 2025 bettingmuligheten: «Gaza mass population relocation in 2025?» Til nå er det satset over 7,5 millioner kroner på dette.

Reglene er som så: «Dette markedet vil løses til 'Ja' dersom minst 500.000 palestinere forlater Gazastripen mellom 6. februar og 31. desember 2025, 23:59 ET. Ellers løses markedet til 'Nei'».

På Polymarket kan man også gamble på helt andre ting: På utfallet av stortingsvalg, på om Greta Thunberg blir arrestert, eller til og med på datoer for bombeangrep i Palestina.

Annonse

For noen virker dette kanskje uskyldig, som en slags framtidsrettet videreføring av sportsveddemål. Men spørsmålet vi må stille oss er om vi virkelig skal åpne for at menneskeliv, demokratiets fremtid og humanitære katastrofer reduseres til odds og underholdning?

Mitt svar er et klart og tydelig nei.

Tenk over dette. Vi snakker ikke lenger om underholdning, men om kynisme og ren umenneskelighet. Her kan du og jeg kaste penger på menneskeliv som en dystopisk film.

Det er en ting å vedde på en fotballkamp, men det er noe helt annet å tjene penger på hvorvidt en halv million mennesker blir tvunget til å forlate hjemmene sine.

Annonse

Nordmenn skal ikke ha lov til å vedde og videre tjene penger på ulovlige spillselskap som dette, men likevel kan vi det. Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet er det bare Norsk Tipping som kan tilby kasinospill og oddsspill på nett, men i praksis blir dette ikke fulgt.

Hva skjer med samfunnet når vi begynner å leke med skjebner, krig og demokrati som om det ikke er mer enn oddsspill? Når vi gjør internasjonal politikk til en kasinoøkonomi, i stedet for et felles forum for rettferdighet, solidaritet og håp? Hvor går grensen?

Skal vi fortsette slik? Vil vi virkelig leve i et samfunn der menneskers liv og frihet reduseres til en oddstabell?