1. Kaos og overveldelse

Dette en helt ny situasjon for oss alle. Store endringer har skjedd veldig brått, og mange har fått en helt annerledes hverdag. Kanskje er du nå hjemme med rastløse barn, eller i en jobb som innebærer stort ansvar eller smittefare.

Til deg: Pust. Spis. Sov. Hold ut, for snart vil situasjonen lande og dagene gjenvinne sin rytme. Når du kan, gjør mer av det som hjelper deg å puste.

2. I stormens øye

Noen av oss befinner seg nå midt i en livskrise, livredde og fortvilet. Kanskje er du uten inntekt eller frarøvet trygghet, kanskje er du syk og redd for å dø, kanskje er du nødt til å tilbringe mye tid med noen som er farlige for deg. Du er nok nå i overlevelsesmodus, hvor du mobiliserer det du har av krefter og teknikker for å komme deg gjennom eller ut av situasjonen.

Til deg: Gjør det du må gjøre, søk hjelp hos det offentlige og i nettverk. Svelg stolthet og gjør det motsatte av det skammen forteller deg. Du er ikke alene og det finnes mennesker som ønsker å støtte deg.

3. Forvirring og bekymring

Veldig mange av oss går nå rundt med et trykk i brystet, vi ser verden gjennom et slør av angst. Du har mange spørsmål, som «hvor lenge vil dette vare» og «hva bør jeg gjøre?». Vi mennesker misliker generelt det å ikke vite, vi kan bli overveldet av all usikkerheten og søker tydelige svar. Og akkurat nå er det vanskelig å skille mellom hva vi må finne løsninger for og hva vi ikke kan påvirke.

Til deg: Vit at dette ikke er for alltid. Vi vet ikke akkurat hvor lenge det vil vare, men vi vet at det vil gå over. Øv på å tåle uvisshet - det er en av de viktigste egenskapene vi kan utvikle. Prøv så godt det går å vise deg selv litt ekstra tålmodighet og omsorg. Skap deg noen pauser, bruk mindre tid på nyheter og corona-snakk, og mer tid på aktiviteter.

4. Ensomhet og tristhet

Vi er alle nå mer isolerte enn vi pleier å være. Kanskje kjenner du på savn etter andre, etter hverdagen din sånn den var. Kanskje kjenner du på sorg over alt som blir avlyst, alle planene du hadde som gikk i vasken. Akkurat nå er kanskje timene lange og dagene monotone. Vonde tanker kan bli forsterket, og følelsen av å være alene i en fremmed verden kan overta.

Til deg: Vit at vi er helt utrolig mange som akkurat nå befinner oss i samme situasjon. Ikke vær redd for følelsene og tankene som kommer når tida stopper opp. Du tåler det, og du har kontroll over hva du velger å gjøre med det. Lag en timeplan for dagene dine for å få tiden til å gå igjen, med luftepauser og avstandsforhold med godtfolk.

5. Huet over vann

For noen av oss er det enklere å beholde roen og gleden enn for andre. Mulig du har en tryggere livsituasjon eller en eksepsjonelt stoisk benbygning. Kanskje nyter du å nå ha litt roligere dager enn før, du slipper å løpe og det skjer ikke noe sosialt du går glipp av. Kanskje kjenner du nå på et felleskap i alt det rare.

Du har mer tid til glemte hobbyer, til å rydde eller reparere. Til å være sammen med de nærmeste eller huske på fine opplevelser. Til å se på fugler eller spille tv-spill.

Til deg: Bruk tiden til å tenke gjennom hva som er viktig for deg. Benytt sjansen til å lære deg noe nytt eller engasjere deg i en hjertesak.

Bruk overskuddet du har til overs til å gjøre noe fint for andre. Kanskje er det noen i naboblokka som kunne trengt en tjeneste, eller en bekjent som hadde blitt glad for et brev eller en «GIF».

Å bidra kan gi deg en opplevelse av mening og gi andre håp. Vi kan minne hverandre på alt som ikke er tapt. Kanskje kan vi til og med skape noe nytt sammen, noe godt som kan vare lengre enn denne forbigående unntakstilstanden.

