Sett fart på Ukraina-hjelpen

USA åpner nå for å selge langt mer forsvarsmateriell til Ukraina, slik som luftvernsystemet Patriot.

Arild Hermstad er partileder i MDG.

En valgomat i VG viser et stort flertall på Stortinget for å øke støtten til Ukraina. Det er gledelige nyheter, men betyr null og niks for Ukraina dersom det ikke følges opp med et nytt vedtak i en tid der de taper stadig mer terreng mot Russland.

Det er urovekkende at Ap og Sp er de eneste som ikke sier tydelig ja til mer støtte.

Helt siden Russlands fullskalainvasjon i 2022 har MDG ment at støtten Norge gir til Ukraina ikke er i nærheten av å holde mål. Særlig når Norge har tjent astronomiske 1.270 milliarder ekstra på salg av gass i 2022 og 2023 alene, som følge av Russlands krig mot Ukraina og energikrig mot Europa.

At stadig flere partier nå vil øke støtten, er et tegn på at flere nå tar innover seg at Norge har en unik mulighet til å gi mer. Det er svært viktig i den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i.

Samtidig er det urovekkende at Ap og Sp er de eneste som ikke sier tydelig ja til mer støtte. Partiene har siden 2022 vært de største bremsene for å gi en støtte som monner og som kunne gjort at Ukraina slapp å kjempe med en hånd bundet bak ryggen.

Rasmus Hansson er stortingsrepresentant for MDG.

Det vil være uforsvarlig om Stortinget sitter stille i båten i tiden fremover.

Vi vet blant annet at Ukrainas sommeroffensiv i 2023 kunne ført til en betydelig ukrainsk gjenerobring av tapte områder, men at offensiven ble begrenset av manglende støtte fra land i Vesten, som Norge.

At verden fortsatt ikke har lært av tidligere feil, viser liten forståelse for hvor alvorlig det vil være dersom Russland lykkes med sin angrepskrig.

Det vil være uforsvarlig om Stortinget sitter stille i båten i tiden fremover, når vi nå uansett vet at det er bredt flertall for å øke støtten. Vi mener derfor partiene på Stortinget bør samle seg om to ting:

Vi må øke summen for inneværende år, som nå ligger på 85 milliarder. Selv om rammen er økt fra regjeringens opprinnelige forslag på 15 milliarder, er det fortsatt 50 milliarder igjen før handlingsregelen er brukt opp.

Når regjeringens eget finansutvalg i sin uttalelse for 2025 (kap. 7) sier at selv handlingsregelen kan brytes for å støtte Ukraina, så er det ingen gode unnskyldninger for å holde igjen på en støtte som kan bli livsviktig for Ukraina og oss selv.

Vi må allerede nå forplikte oss til at 85 milliarder blir utgangspunktet for støtte i 2026. Per nå er den foreslåtte summen fra regjeringens side for 2026 et gulv på kun 15 milliarder.

Disse to grepene vil gi Ukraina mer rom til å styrke sin forsvarsevne i en svært kritisk tid.

Det vil sikre mer forutsigbarhet og en større mulighet til å planlegge innkjøp av forsvarsmateriell, trening av soldater og oppskalering av egen forsvarsindustri i 2026.

Ukraina er også et nøkkelland for å sikre resten av Europas forsvarsverk mot den russiske militære og hybride trusselen. Ukrainas evne til å utruste sin forsvarssektor øker drastisk om de allerede nå kan vite at de får 85 milliarder, fremfor 15 i 2026.

Vi vet at pengene kan brukes, og at Ukraina kan forvalte dette klokt. USA åpner nå for å selge langt mer forsvarsmateriell til Ukraina, slik som luftvernsystemet Patriot.

Det eneste som gjenstår er rask finansiering, og Jens Stoltenberg anerkjenner selv at Norge kan spille en rolle her. Men da må støtten faktisk øke. Og Norge er et av få europeiske land som kan øke støtten raskt.

Når vi vet at det er flertall for økt støtte til Ukraina, er det ingen grunn til å vente. Stortinget må samles om å øke Norges støtte til ukrainernes frihetskamp så fort som mulig.