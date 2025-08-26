Selv om barnet ditt dør, er det fortsatt barnet ditt

Selv i sorgen finner jeg ro i å vite at vi gjorde det slik vi ønsket. Vegard fikk dø hjemme. Han fikk være hos oss, skriver Nina Herigstad. Privat



Nina Herigstad. Privat

12. juni i år døde vår yngste sønn, Vegard, seks år gammel. Han døde fredelig i fanget mitt, hjemme, med pappa, søstrene sine og familien rundt seg. Det var vakkert og brutalt samtidig. Han var vårt høyt elskede barn – og det er han fortsatt.

Vegard hadde vært alvorlig syk hele livet, med en sjelden genetisk sykdom som gjorde ham fullstendig pleietrengende.

Vi visste at vi kom til å miste ham tidlig. Derfor snakket vi mye om døden – både med hverandre og med det palliative teamet i kommunen og på sykehuset.

Et av valgene vi tok i god tid, var dette: Når Vegard døde, skulle han få dø hjemme. Og han skulle få være hjemme hos oss etterpå også.

I åtte dager etter dødsfallet lå Vegard i sin egen seng, i sitt eget rom. Vi hadde fått sjekket hvordan man kan kjøle ned rommet, hva som må gjøres med kroppen, og hva slags papirarbeid som må på plass.

Vi fikk klemme ham, snakke til ham, gråte over ham. Familien kom og tok farvel. Venner, BPA-assistenter, ansatte i skole og barnehage, avlastningsbolig, og elleve barn – mange av dem søstrenes og Vegards venner – fikk komme hjem og se og ta farvel.

Det ble uventet fint. Ikke skummelt, ikke traumatisk. Bare nært og ekte.

Vi kjøpte kisten selv, fraktet den hjem og tegnet på den i fire dager. Den sto i stua vår. Storesøster fikk prøve å ligge i den, og erfarte at den var sju centimeter for kort for henne. Det ble en naturlig og viktig del av å inkludere barna i det som skjedde.

Vegard ble lagt i kisten av oss selv, og etter åtte dager kjørte vi ham til krematoriet. Vi valgte å ikke ha noen seremoni. For oss hadde avskjeden allerede skjedd.

Jentene våre snakker om Vegard med varme, ikke frykt.

Etterpå delte jeg vår erfaring på sosiale medier. Responsen var overveldende. Mange hadde aldri hørt at dette var mulig. Flere skrev til meg med sorg og dårlig samvittighet: «Hadde jeg visst at vi kunne hatt barnet vårt hjemme, ville vi gjort det også.»

Derfor skriver jeg dette. For å si det høyt: Du har valg. Du har rettigheter. Du har mulighet til å gjøre det på din måte.

Vi ordnet alt selv: dødsstell, transport, papirer. Det kostet oss kun kisten – 5.550 kroner. NAV dekker opptil 29.853 kroner i begravelsesutgifter ved barns død (2025-sats). Vi søkte også Statsforvalteren om askespredning i forkant, noe som må være godkjent før asken kan hentes.

Vi valgte vår vei – og den ble riktig for oss.

Vegard døde 12. juni 2025, bare seks år gammel.

Å inkludere barna var viktig. Vi ville ikke skjerme dem, men hjelpe dem. Og det fungerte. Jentene våre snakker om Vegard med varme, ikke frykt. De husker ham som han var – og som han var da han døde.

Vi har ufarliggjort døden litt. Og det trengs. Vi trenger mer åpenhet – både blant folk og i hjelpeapparatet. Døden er vond, men den er også naturlig. Å kunne snakke om det gjør det lettere å leve med.

Selv i sorgen finner jeg ro i å vite at vi gjorde det slik vi ønsket. Vegard fikk dø hjemme. Han fikk være hos oss. Vi fikk kjenne på kjærlighet, ikke bare sjokk.

Og selv om barnet ditt dør, så er det fortsatt barnet ditt.