Satsing på kultur gjev mest tilbake til samfunnet

Fritidsaktivitetar som korps, kor, band, orkester og så vidare fangar opp personar som av ulike grunnar fell utanfor samfunnet, skriv musikar Asgeir Søfteland. Privat

Eg er freista til å kalle den jamne veljaren egoist. Sanneleg er eg vel egoistisk sjølv, som med dette vel å trekke fram kultur, i ei verd som er i krig og slit med store konsekvensar på grunn av mangelfulle klima- og miljøtiltak.

Med dette vil eg trekke fram nokre døme på korleis ei satsing på kultur kan få store positive ringverknader for samfunnet som mange veljarar kanskje ikkje er klare over.

Teksten tek fyrst og fremst utgangspunkt i musikk, som er mitt fagfelt, men logikken famnar like fullt andre estetiske fag og breiddeidretten.

Kulturpolitikk er integrering: Musikk er eit verdsspråk. Dersom nokon som ikkje kan norsk kjem til oss, vil dei framleis kunne lese dei same notane og passe inn i den store samanhengen i lag med andre. Denne typen samarbeid og samhald vil også skape eit trygt grunnlag inn mot verbal kommunikasjon, så ein raskare kan lære talespråket.

Kulturpolitikk er inkludering: Fritidsaktivitetar som korps, kor, band, orkester og så vidare fangar opp personar som av ulike grunnar fell utanfor samfunnet. Når ein gjev desse ein trygg møteplass for læring både praktisk og sosialt, vil ein spare samfunnet for mange kostnadar ein elles kunne ha risikert å få med tanke på mental helse, arbeidsløyse og ungdomskriminalitet.

Å utøve musikk, uansett nivå, er å aktivt nytte matematikk, trene lytteevne (høyre på kvarandre, ta imot beskjedar), praktisk planlegging, dugnad og det å eksponere seg sjølv og uttrykke seg framfor eit publikum.

Eg håpar at det i desse eksempla er lett å sjå parallellar til korleis fleire av desse evnene kjem til nytte i overalt i arbeidslivet, eller berre i livet generelt.

Kulturpolitikk er å satse på lokalmiljøet og leggje til rette for næringsverksemd: Kulturhus og konserthus med jamlege konsertar skapar møteplassar som beviseleg gjev stor økonomisk gevinst for byane og kommunane.

Musikklærarar og utøvarar vil busette seg og betale sin skatt til kommunen, dei sjølve og elevane deira vil trekkje folk til konsertar og arrangement, og mange vil kombinere eit arrangementsbesøk med besøk på restaurant, matbutikk eller andre nødvendigheiter som kjem det lokale næringslivet til gode.

Sjølv vil eg ikkje nytte stemmeretten min til eiga vinning gjennom skattelette eller andre tiltak som kjem meg og min noverande livssituasjon til gode, men heller til eit parti som ser heilskapen og gjennomfører politikk som aukar livskvaliteten til alt frå dei yngste til dei eldste i samfunnet.

Det er mykje som, med rette, skal få meir pengar på statsbudsjettet, men eg er overtydd om at ei kultursatsing vil gje mest tilbake, både monetært og reint samfunnsnyttig for framtida.