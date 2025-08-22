I tillegg til at mange barn sitter mye i ro, foregår mye av hverdagen foran en skjerm – på sosiale medier, i spill eller med serier, skriver John Kjøbli.

Debatt

Samfunnet er i psykisk ubalanse – det går ut over barns utvikling

Vi følger et urgammelt mønster i et moderne overflodssamfunn. Det går ikke kjempebra.

John Kjøbli Professor II, Institutt for pedagogikk ved UiO
Publisert

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Psykiske vansker øker blant barn og unge. Det er fristende å lete etter enkeltårsaker, men kanskje handler det dypest sett om noe større: Vi lever i et samfunn som er i utakt med hvordan vi mennesker er skrudd sammen.

Tenk deg et menneske for 100.000 år siden. En daglig kamp for å finne mat, trygghet og fellesskap. Fant de mat, så spiste de den. Kunne de slappe av, så gjorde de det. 

skjermtid og oppmerksomhetsøkonomi mobiltelefon debatt barn og unge sosiale medier psykisk helse
