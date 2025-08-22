Samfunnet er i psykisk ubalanse – det går ut over barns utvikling

I tillegg til at mange barn sitter mye i ro, foregår mye av hverdagen foran en skjerm – på sosiale medier, i spill eller med serier, skriver John Kjøbli. Lise Åserud / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Psykiske vansker øker blant barn og unge. Det er fristende å lete etter enkeltårsaker, men kanskje handler det dypest sett om noe større: Vi lever i et samfunn som er i utakt med hvordan vi mennesker er skrudd sammen.

Tenk deg et menneske for 100.000 år siden. En daglig kamp for å finne mat, trygghet og fellesskap. Fant de mat, så spiste de den. Kunne de slappe av, så gjorde de det.