I tillegg til at mange barn sitter mye i ro, foregår mye av hverdagen foran en skjerm – på sosiale medier, i spill eller med serier, skriver John Kjøbli.
Samfunnet er i psykisk ubalanse – det går ut over barns utvikling
Vi følger et urgammelt mønster i et moderne overflodssamfunn. Det går ikke kjempebra.
Psykiske vansker øker blant barn
og unge. Det er
fristende å lete etter enkeltårsaker, men kanskje handler det dypest sett om
noe større: Vi lever i et samfunn som er i utakt med hvordan vi mennesker er
skrudd sammen.
Tenk deg et
menneske for 100.000 år siden. En daglig kamp for å finne mat, trygghet og
fellesskap. Fant de mat, så spiste de den. Kunne de slappe av, så gjorde de
det.