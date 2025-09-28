Ryktene om klimapolitikkens død er betydelig overdrevne

Nå har MDG fått vårt tredje store gjennombrudd, skriver Eivind Trædal. Bildet viser en jublende Trædal (i midten) sammen med blant andre Lan Marie Berg Nguyen og Ingrid Liland på partiets valgvake på Vulkan arena. Foto: Terje Pedersen/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Eivind Trædal. Pål Karstensen

Sperregrensen kan ha en fordummende effekt på norsk politikk. Noen tusen stemmer kan gjøre forskjellen på et politisk geni og en idiot.

Etter det frustrerende stang ut-valget i 2021, der MDG var 1.721 stemmer under sperregrensen, forlot jeg valgvaken til synet av litt spontan gatekunst.

Noen moroklumper i nabobygget hadde rigget opp en projektor som viste den kjente høyrevridde meme-figuren «Pepe the frog» leende hånlig ved siden av det skjebnesvangre tallet 3,9 over hele veggen på den andre siden av gata.

Annonse

Mange godtet seg, og vi var naturlig nok skuffet. Til tross for at partiet hadde vokst, og tredoblet vår representasjon på Stortinget.

For selv om det var grunner til forsiktig optimisme, ble valgresultatet i 2021 raskt tolket som et stort nederlag, ikke bare for MDG, men for klimasaken som sådan.

Gjennom en hard intern evaluering som også ble delt med offentligheten, bidro MDG kanskje selv til den nedtrykte stemningen, selv om den tøffe evalueringen utvilsomt bidro til at partiet lyktes i å vokse videre.

Samtidig var vi flere som påpekte det åpenbare: Dersom vi hadde fått de siste 1.721 stemmene, ville vi raskt ha havnet i den andre grøfta. Vi ville genierklært oss selv og blitt hyllet i pressen – basert på nøyaktig den samme valgkampen, de samme utspillene og de samme politiske løftene.

Annonse

Mens MDG børstet av seg skuffelsen og bygde seg opp til neste valg, ble resten av det politiske Norge sittende fast i en fortelling om klima som tapersak. En slags merkelig «alt eller ingenting»-holdning i media førte til at det ble store oppslag hver gang miljø falt en plass eller to blant velgernes viktigste saker.

At klima og miljø, ifølge en undersøkelse publisert i Aftenposten, til slutt rangerte høyere enn forsvar, skole, innvandring og eldreomsorg i valgkampens siste fase, var tydeligvis ikke godt nok. Enten er miljøsaken nummer én, eller så er det irrelevant.

Gulrotkaka har blitt større.

Få gikk lengre i svartmalingen enn DNs politiske redaktør Frithjof Jacobsen, som i en dyster tekst sommeren 2023 argumenterte for at siste tog for norsk klimapolitikk gikk for godt sommeren 2021, og konkluderte med at «løpet ser kjørt ut» for MDG.

Slik gikk det heldigvis ikke. I årene som fulgte styrket MDG sitt sakseierskap på klima blant velgerne, og bygde opp et apparat som var rustet for neste forsøk. Resultatet var en valgkamp som av den samme Jacobsen ble omtalt som et «taktisk mesterstykke» på politisk kvarter fire dager etter årets valg.

Annonse

Jacobsens analyse er, i all beskjedenhet, en undervurdering både av MDG og sakene vi står for. Det «taktiske mesterstykket» i 2025 ville ikke vært mulig uten MDGs nitide arbeid med å utvikle politikk, bygge organisasjon og konsolidere vår posisjon som Norges fremste miljøparti i stortingsperioden før.

Dermed tålte vi også at klima og miljø fikk altfor lite plass i valgkampen – akkurat slik Frp tålte at innvandring fikk lite plass i valgkampen. Tilstrekkelig mange brydde seg om våre hjertesaker, og så på MDG som et troverdig og trygt valg. Det kan ikke bare tilskrives taktikkeri, men langsiktig arbeid.

For hva skjer når man zoomer ut, og ser partiets utvikling over tid? Da viser kurven en jevn vekst fra valg til valg, fra 2009 til 2025. En bærekraftig grønn vekst som tyder på en økende etterspørsel etter grønn politikk i befolkningen.

Stikk i strid med antakelsene om at klima- og miljøsaken enten er «vår tids viktigste sak» eller helt irrelevant.

Annonse

Medienes behov for å skape fortellinger og drama kan fort komme i veien for de langsiktige utviklingstrekkene. Som at miljøpartiene tidligere kjeklet om det man oppfattet som en svært begrenset pott med velgere, til at mange partier med radikal miljøpolitikk havner over sperregrensen.

Gulrotkaka er blitt større. Fra å lande budsjett med SVs 13 mandater i Stortinget i forrige periode, må Støre nå bli enig med 26 representanter for MDG, SV og Rødt, som alle krever sterkere innsats for klima og natur.

Nå har MDG fått sitt tredje store gjennombrudd. Først lokal representasjon i kommunestyrer over hele landet, så stortingsplass, og nå sperregrensen.

Det vil utvilsomt endre dynamikken på Stortinget, og kursen for Norge. I norske kommuner har vi bidratt til at miljøpolitikk som tidligere ble sett på som politisk utenkelig, er blitt selvfølgelig. Det vil vi fortsette med.

Annonse

Det er vel for mye å forlange at alle som har brukt «3,9» som bevis på klimasakens død, vil komme med motsatt analyse når MDG denne gangen havnet på 4,7. Men MDGs gode valg er et godt eksempel på kommentariatets enorme blindsone overfor klima- og miljøpolitikk.

Valgresultatet skyldes ikke drahjelp verken fra media eller gavmilde milliardærer, men først og fremst direkte kontakt med velgere.

Jonas Gahr Støre – som ofte har advart mot «gule vester i gatene» – bør kanskje også merke seg de grønne vestenes kraft, etter en valgkamp der helt vanlige MDG-ere i grønne refleksvester har lyktes i å løfte partiet over sperregrensen og sikre rødgrønt flertall.