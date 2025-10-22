Russland manipulerer i nord

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov framsatte i 2014 påstander om truende nynazisme i Ukraina under den store 70-årsmarkeringen av frigjøringen i Kirkenes. Han snakket som om Norge sto sammen med Russland i å bekjempe dette, skriver forfatterne av kronikken. Her er Lavrov avbildet under 75-årsmarkeringen i 2019. Foto: Heiko Junge/NTB

Den russiske minnepolitikken, som vi ser i en stadig mer offensiv form i Øst-Finnmark og på Svalbard, er del av de sammensatte virkemidlene som Kreml bruker for å manipulere norsk offentlighet.

Russland har brukt krigshistorien i Nord-Norge til å påvirke norsk politikk siden rundt 2010.

Fra 2022 har vi sett en opptrapping av russiske gråsoneprovokasjoner, både ved Frigjøringsmonumentet i Kirkenes og på Svalbard. Russiske diplomater organiserer krigsminnemarkeringer som tester grensene for ytringsfrihet og symbolbruk i Norge.

Målet er å provosere fram norske reaksjoner, iscenesette situasjoner som åpner for å stemple Norge som «russofobisk» og stigmatisere de skarpeste kritikerne av Kreml i nord – som ordførerne i Sør-Varanger og Vardø kommuner.

Manipulasjonen er til dels svært subtil. De to siste årene har regisserte russiske «blomsterhav» dekket Frigjøringsmonumentet i Kirkenes sist i oktober, fulgt av en fortelling om at et russiskspråklig felleskap – fra Portugal i sør til Finnmark i nord – hedrer minnet om sovjetsoldatene.

Blomstenes egentlige funksjon er å monopolisere det symboltunge minnesmerket. Blomstertaktikken er godt kjent fra de baltiske landene. Det handler om å øke spenninger på fordekte måter og slik bygge opp om Kremls påstand om et fiendtlig Europa.

Det er ikke tilfeldig at russiske aktører er særlig aktive i Øst-Finnmark og på Svalbard. Dette er regioner av stor strategisk verdi for Russland og det er den geografiske konteksten som gjør områdene til gjenstand for russiske hybride operasjoner.

Dette er ikke nytt. Rykende fersk forskning viser at Russland har brukt krigshistorien i Nord-Norge til å påvirke norsk politikk siden rundt 2010.

Russiske diplomater, politikere og sikkerhetsaktører har særlig arbeidet for å skape splid om norsk russlandspolitikk mellom opinionen i Nord-Norge og norske myndigheter i Oslo og å undergrave sanksjonsregimet mot Russland.

Det var dette som skjedde da Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i 2014 framsatte påstander om truende nynazisme i Ukraina under den store 70-årsmarkeringen av frigjøringen i Kirkenes.

Kremls minnepolitikk overfor Norge er et avtrykk av russisk virkelighet, der historieskrivingen styres politisk.

Lavrov snakket som om Norge sto sammen med Russland i å bekjempe dette. Han trakk en linje fra kampen mot den tyske nazismen til den pågående russiske krigføringen i Ukraina, som han framstilte som en legitim forsvarskrig.

Russiske diplomater og guvernører fra Murmansk og Arkhangelsk serverte utsagn om at gode naborelasjoner mellom Russland og Norge i nord «står over Ukraina-krisen», at minnet om frigjøringen er «hellig» og at sanksjoner mot Russland er i strid med nordnorske interesser.

Det samme gjentok seg ved 75-årsmarkeringen i 2019.

De russiske virkemidlene har blitt tillatt i Norge fordi de har operert under dekke av legitime rammer, i høytidelige krigsminneseremonier og i folk til folk-samarbeidet i nord. Minnepolitikken har spilt på sentrum/periferi-dimensjonen i norsk politikk ved å utnytte nettverk med nordnorske opinionsdannere og nøre opp under misnøye i nord med norske sentrale myndigheter.

Denne formen for «vennlig påvirkning» fra Russland kjenner mange i Nord-Norge seg igjen i, ikke minst forskere ved UiT som har vært utsatt for dette i mange år.

Et tydelig eksempel finner vi i 2015. Da foreslo den russiske ambassaden overfor det norske Forsvarsdepartementet å heve et sovjetisk flyvrak fra andre verdenskrig i Tanafjorden og organisere en russisk-norsk minneseremoni.

Departementet avslo og viste til stans i militære kontaktflater, noe som utløste en storm av kritikk i nord og en protestaksjon ved Frigjøringsmonumentet i Kirkenes til støtte for styrkede relasjoner med Russland og vern om krigshistorisk fellesskap over grensen.

De sterke reaksjonene må forstås på bakgrunn av en langvarig oppfatning i deler av den nordnorske opinionen om at krigshistorien i nord er oversett i norske nasjonale framstillinger, samt russiske aktørers evne til å spille på slike såre følelser og framstille seg som «venn av Nord-Norge».

Manipulasjonen fungerer fordi den appellerer til identitet og verdensbilde.

Kremls minnepolitikk overfor Norge er et avtrykk av russisk virkelighet, der historieskrivingen styres politisk for å bygge lojalitet til staten og beleiringsmentalitet.

Kort sagt; historie er sikkerhetspolitikk. Store ressurser settes inn overfor barn og unge som innlemmes i et statlig regime for historiekontroll.

Dette utøves gjennom skoleverk, lokale biblioteker og militærpatriotiske organisasjoner som Junarmija over hele Russland, inkludert i grenseregionen mot Norge i nord.

Vi trenger en form for avskrekking som avkler de russiske strategiene og dermed gjør dem ineffektive.

Da Junarmija i Arkhangelsk ble invitert til Finnmark i forbindelse med 75-årsmarkeringen i 2019 ble det påstått at de «bare» var lokal ungdom. I realiteten er Junarmija et uniformert fellesskap for implementering av Kremls seiersnarrativer på lokalt nivå.

Hos en Junarmija-avdeling nær norskegrensa lærer barna dikt om farene som liksom truer Russland og de russisk-okkuperte områdene i Ukraina: «Facistene kravler ut av sprekkene. Våre bestefedre kverket dem ikke fullstendig. Nå er det barnebarna som har tatt fatt på oppgaven, for at Donbas’ folk skal leve i fred».

Som del av den ideologiske opplæringen samarbeider Junarmija på Kolahalvøya tett med de militære avdelingene langs den norske grensa.

Den russiske aktiviteten må møtes med analyser som setter tydelig ord på Kremls handlingsmønster. Vi trenger en form for avskrekking som avkler de russiske strategiene og dermed gjør dem ineffektive.

Bevisstgjøring om den russiske minnepolitikken og dens virkemidler er veien til økt motstandskraft. Ettersom de sikkerhetspolitiske spenningene mellom Russland og Europa vokser, ser vi at Russland øker den hybride aktiviteten i nord.

Derfor er slik bevisstgjøring særlig prekært her.