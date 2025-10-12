Rekordmange strømmer til arbeidsmarkedet

Flere og flere melder seg nå på arbeidsmarkedet. Dessverre viser tallene at mange av disse ikke får seg jobb, skriver Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. FOTO: Gorm Kallestad/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Arbeid til alle, hele folket i arbeid, jobb til alle er jobb nummer én. Kjært barn har mange navn, men for LO er det ingen tvil om at full sysselsetting alltid er vårt hovedmål, både for vårt faglige og politiske arbeid.

Norge taper skatteinntekter, trygdeutgifter og verdiskaping når folk ikke er i arbeid. Og vi mister økonomisk frie, selvstendige, likestilte og produktive arbeidstakere og medborgere i arbeidsløshet. Det kan vi ikke tolerere.

At vi har en Arbeiderparti-regjering som har satt seg et konkret sysselsettingsmål er derfor veldig gledelig og helt i tråd med våre egne mål, ønsker og idealer.

Regjeringen vil bruke 12 milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak. Forrige uke kom det 600 millioner ekstra gjennom en budsjettlekkasje.

Statistikken viser at politikken fungerer. Flere og flere melder seg nå på arbeidsmarkedet, og det viser at sysselsettingsmålet og arbeid til alle er mulig å få til.

Dessverre viser tallene også at mange av disse ikke får seg jobb. Det er rett og slett ikke nok jobber å få.

Og det peker videre på to kjempestore paradokser i norsk politikk akkurat nå.

Det er et skrik etter arbeidskraft i offentlig sektor, men denne etterspørselen finner ikke sammen med det økte arbeidstilbudet.

Det tverrpolitiske ønsket om at flere skal inn i jobb, blir ikke tilstrekkelig tatt på alvor i den økonomiske politikken.

Begge deler kan heldigvis løses.

Det vil ta tid, kreve ressurser og vilje, men selvsagt kan vi utdanne flere til de yrkene vi trenger flere av innenfor velferdstjenestene våre. Noen vil måtte omskoleres, andre vil måtte få kompetansepåfyll, oppgaver må deles på, stillingsprosenter må opp.

Penger må også til. Når etterspørselen i privat sektor er lav – voksende ja, men lav – må det offentlige kompensere. Pengebruken må så trappes ned i gode tider. Aktiviteten i økonomien må være høy for at arbeidsgivere skal ha kunder nok til å ansette flere. Bedre utsikter til vekst vil også redusere den usikkerheten mange arbeidsgivere har for fremtiden når de skal foreta ansettelser eller sette i gang investeringsprosjekter.

Derfor mener LO at det nå som det er mange ledige hender, er nødvendig å bruke penger både i kommuner og på sykehus for å starte den viktige opprustningen som velferdstjenestene våre fortjener. Men også til å sette i gang byggeprosjekter, opprustning og investeringer som privat sektor kan tilby.

Vi skal omstille arbeidsstyrken og økonomien i en grønnere retning og i en retning som sikrer forsyningskjeder og mer fornybar energi. Omstilling koster, men å la være å gjøre noe vil gi høyere ledighet og føre oss lenger og lenger unna målet vårt.

Arbeidsgiverne har et stort ansvar. Å vente på drømmekandidaten om hun ikke finnes, er lite fruktbart. Da må du som arbeidsgiver heller ta ansvar selv, og bidra til at flere unge får den kompetansen og erfaringen din arbeidsplass trenger. Det offentlige kan ikke ta hele dette ansvaret selv.

Den norske modellen er laget for nettopp dette: Å fyre på alle sylindere med hele folket i arbeid, men likevel evne å holde motoren avkjølt. Pengebruk og høyt aktivitetsnivå vil ikke overopphete økonomien og gi inflasjon, slik enkelte er redde for. I LO, som koordinerer lønnsveksten i Norge, skal vi sammen med arbeidsgiverne sørge for det – slik vi har gjort siden 1960-tallet.

Knapphet på arbeidskraft er en forutsetning for høy sysselsetting. Nå er ikke arbeidskraften knapp nok.

I dag legger LO fram sine konjunkturanalyser. De viser at veksten i norsk økonomi er på vei opp, men at vi ikke er tilbake til der vi var før pandemien. Vi har noen år å ta igjen, og den gjenopphentingen bør begynne nå. Det skylder vi alle de unge som nå rekker opp hånda og som er helt avhengige av en jobb for å delta i samfunnet og i boligmarkedet.