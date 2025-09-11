Politikerne må akseptere lovlig cannabis

Norge er i dag ett av de strengeste landene i Europa når det gjelder medisinsk cannabis, skriver Frederik Neess. megaflopp / iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Frederik Neess. Privat

Norge står foran et veivalg. Politikerne snakker om frihet og ansvar, men nekter syke pasienter en trygg behandling som andre land for lengst har åpnet for.

Cannabis er ikke farligere enn vin som allerede selges på Vinmonopolet. Likevel tviholder de på et forbud som skader pasienter, samfunnet og økonomien.

Norge er i dag ett av de strengeste landene i Europa når det gjelder medisinsk cannabis. Det er svært vanskelig for pasienter med smerter, MS, kreft eller epilepsi å få tilgang, selv om land som Tyskland, Danmark, Nederland, Canada og store deler av USA har åpnet for dette under trygge, regulerte rammer.

Annonse

I stedet tilbyr norske myndigheter opioider som OxyContin og Oxynorm – legemidler vi vet skaper sterk avhengighet og tar liv. Hvordan kan dette forsvares som bedre politikk enn å gi pasienter en mildere, tryggere behandling som allerede er vanlig i store deler av verden?

Norge står igjen som en sinke.

Vi vet at alkohol står for hoveddelen av vold, ulykker og overgrep i Norge. Likevel behandles vin og brennevin som en selvfølge i enhver husholdning, mens cannabis fortsetter å være ulovlig.

Ingen raner en bank på cannabis. Ingen starter slåsskamp etter et trekk på en joint. Cannabis gjør folk rolige, ikke farlige. Den brutale sannheten er at det er mye mer vanlig at rusrelatert vold skjer under påvirkning av alkohol, enten alene eller i kombinasjon med andre narkotiske stoffer enn cannabis.

Vi snakker ikke bare om medisin og rettferdighet. Det handler også om økonomi. Canada har vist at lovlig cannabis kan gi staten milliardinntekter. Nederland har i flere tiår holdt cannabis atskilt fra hardere stoffer og dermed redusert skadevirkningene. I USA har førti delstater åpnet for medisinsk cannabis, og nesten halvparten har gått enda lenger. Norge står igjen som en sinke.

Annonse

Et statlig regulert salg – på linje med Vinmonopolet – ville gitt trygghet, kontroll og store skatteinntekter til fellesskapet. Beregninger viser at markedet kan utgjøre mange milliarder kroner i året. Det er penger som kunne gått til helse, skole og forebygging – i stedet for å fylle lommer til kriminelle.

Det er ingen tvil om at forbudet har feilet. For pasientene handler dette om livskvalitet. For samfunnet handler det om trygghet. For staten handler det om inntekter. Politikerne har ikke lenger et fornuftig argument for å si nei.

Politikerne må akseptere lovlig cannabis. Dette handler ikke om moral, men om fornuft. Norge kan ikke fortsette å være blant Europas mest restriktive land, når resten av verden allerede har forstått at forbudet er både urettferdig og ubrukelig.