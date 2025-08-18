Oslofjorden må bli nasjonalpark nå

Staten må ta over ansvaret for å redde fjorden, skriver MDGs Une Bastholm. Bildet viser tang dekket av brune og grønne alger, såkalt lurv, i Oslofjorden. Terje Bendiksby / NTB

Une Basthom. Miljøpartiet De Grønne

Oslofjorden er i krise. De siste tiårene har ni av ti torsk forsvunnet. 70 prosent av oppvekstområdene for fisk og fugl er ødelagt av brygger, utfyllinger og andre inngrep. Blåskjell, tang og sjøfugl dør.

Utslipp fra jordbruk og kloakk gir algeoppblomstringer som kveler livet på fjordbunnen. Likevel fortsetter vi å bygge ned strandsonen bit for bit.

Dette er natur nært folk – midt i pressområder der over 1,7 millioner mennesker bor. Den betyr mye for veldig mange, og er en viktig del av vår matberedskap, folkehelse og identitet.

Likevel er det svært lite lavlandsnatur og kystnatur som er vernet i Norge. Vernetradisjonen vår har handlet om fjell og vidde. Nå må vi videreutvikle den – med nasjonalparker og verneområder langs kysten der bruk og vern går hånd i hånd.

Dette er på overtid. Det burde skjedd for lenge siden.

MDG foreslår å gjøre hele Oslofjorden – fra Operaen til Færder fyr – til Norges største marine nasjonalpark. Staten må ta over ansvaret for å redde fjorden. I dag er ansvaret pulverisert mellom over 20 kommuner og seks fylker, og resultatet er utydelig ledelse og halvhjertede tiltak.

En nasjonalpark vil bety:

Vern av sjø, holmer, skjær og de siste intakte naturområdene, som villmarksøya Håøya.

Naturverdier skal prioriteres – ikke lenger stykkevis og delt planlegging. Vi skal ha en statlig forvaltningsplan som alltid vurderer den samlede belastningen på fjorden.

Full stans i all bygging i strandsonen – ingen nye hytter, brygger, fyllinger eller havner.

Bunntråling forbys, rom for skånsomt kystfiske og fritidsfiske.

Nitrogenforurensingen må kuttes. Staten må forplikte seg til økt støtte og koordinering for modernisering av renseanlegg.

Dette er ikke et vern som stenger folk ute. Det er et vern som sikrer at fjorden kan brukes av alle – ikke bare av dem med privat brygge.

Jenta med fiskestang skal prioriteres foran industrielt trålefiske. Familien på badetur skal prioriteres foran nok en privatisert strand.

Noen hevder at vern betyr å hindre bruk. Sannheten er at vern er den eneste måten å sikre bærekraftig bruk på sikt.

Vi kan ikke fortsette med en naiv stykkevis og delt planlegging, der frivillige rydder søppel mens staten gir grønt lys til ny, forurensende industri i Hurummarka.

Samtidig som vi starter arbeidet med nasjonalpark, må vi iverksette en redningsplan som skjerper vernet av strandsonen, kutter nitrogenutslipp gjennom oppgradering av renseanlegg og stanser nye, forurensende industrianlegg. For å nevne noe.

Dette er på overtid. Det burde skjedd for lenge siden. Uten et helhetlig, rettslig vern vil nye interesser alltid trumfe naturen, og Oslofjorden vil rammes av nye kriser.

Vi har marine nasjonalparker i Færder og Hvaler som viser at vern fungerer – også i områder med bosetting og båtliv. Vi trenger å utvikle nye verneformer som passer kystnaturen og menneskene som lever her.

Da statsminister Jonas Gahr Støre nylig gjestet NRK-serien Mørch & Makta, sa han at han ville tatt «ordentlig kraftige grep» for å redde Oslofjorden dersom Ap fikk 100 prosent av stemmene. Det fine er at han ikke trenger alle stemmene selv.

Han trenger bare flertall på venstresiden, som et stort MDG vil være med å sikre. Får MDG innflytelse etter valget, blir det å redde Oslofjorden et av våre viktigste krav til Støre.

Oslofjorden kan bli folkets nasjonalpark. Men da må vi handle nå – før enda mer av livet i fjorden går tapt.