Oslofjorden: Derfor går det for tregt

Etablerte prinsipper i norsk forvaltning virker som bremseklosser. Lokalt selvstyre gjør helhetlig planlegging vanskelig, skriver forfatterne om handlingsplanen for å redde Oslofjorden. Bildet viser algeveksten lurv ved Storsand i Drøbaksundet tidligere i sommer. Terje Bendiksby/NTB

De nye fiskerirestriksjonene i Oslofjorden har skapt reaksjoner. Mange spør seg hvorfor fiskerne skal bære byrden alene mens fjorden fortsatt forurenses.

Men mange som uttaler seg glemmer at det er satt inn brede tiltak på grunn av regjeringens handlingsplan for Oslofjorden. I stedet for å peke på noen andre og gjenta at «alle må bidra», er det på tide å rette søkelyset mot denne planen og spørre: Hva virker, og hva må forbedres? Det har NIVA studert.

Miljøproblemene i Oslofjorden er så alvorlige at de er blitt et nasjonalt anliggende. I 2021 vedtok regjeringen planen for å sikre en ren, rik og tilgjengelig Oslofjord.

Planen skal ikke erstatte noe annet, men koordinere og forsterke innsatsen på tvers av 118 kommuner, seks fylker og statlige sektoretater. Det er en enorm utfordring.

Planen har bidratt til felles problemforståelse og satt fjorden tydeligere på den politiske dagsorden. Likevel går arbeidet for sakte, og fire år senere er det få tegn til bedring i fjorden.

Alle er enige om at Oslofjorden må reddes, men det krever mer enn gode intensjoner.

Det har tatt tid å gjennomføre tiltak fordi det trengtes detaljerte utredninger av hva som skal gjøres og nytt regelverk. Fiskeriforbudet er et godt eksempel. I landbruket er det blant annet innført nye forskrifter for gjødselbruk og høstpløying, og det jobbes med bredere kantsoner. Båtseptik er regulert, og kommunene har fått krav om å rense kloakken for nitrogen, som er hovedkilden til algevekst.

Men selv med gjennomførte tiltak, kan det ta tid før de slår ut i bedre miljøtilstand.

Fremgangen hemmes også av etablerte prinsipper i norsk forvaltning som virker som bremseklosser. Lokalt selvstyre gjør helhetlig planlegging vanskelig: Hvem ivaretar helheten når hver kommune planlegger strandsonen og kloakkrensingen for seg selv?

Mens tiltakene har handlet om å reparere gamle synder, må vi også møte fremtidige utfordringer som klimaendringer og befolkningsvekst.

Regjeringen har også møtt motstand mot at innbyggerne i kommunene skal bære hele byrden ved nitrogenrensing. Prinsippet om at forurenser betaler er viktig, men det er behov for å diskutere en rettferdig fordeling når nytten varierer mellom steder og generasjoner.

Målkonflikter bremser også miljøtiltak. Kantsoner kan komme i konflikt med målet om økt selvforsyning. Forsvarshensyn gjorde at regjeringen sa ja til en ammunisjonsfabrikk med store skadelige utslipp. Da trengs det enda strengere tiltak på andre områder for å kompensere.

Alle er enige om at Oslofjorden må reddes, men det krever mer enn gode intensjoner. Tiltaksplanen skal utløpe i 2026. Nå trengs det en beslutning om å forlenge innsatsen og en diskusjon om hvordan, basert på erfaringene hittil.

Det har vært uklart hva som er viktigst å gjøre – planen prioriterer ikke tiltakene. Vi trenger bedre kunnskap om hvordan ulike påvirkninger virker sammen og hvilken effekt man kan få av tiltak.

Mens tiltakene har handlet om å reparere gamle synder, må vi også møte fremtidige utfordringer som klimaendringer og befolkningsvekst. På slike temaer er det behov for å koble forskning tettere på arbeidet.

Det holder ikke å pynte med nye planer og mål hvis man ikke våger å utfordre dagens system.

Miljømyndighetene har ledet arbeidet, men skal de overgripende målene i planen nås, trengs det politisk vilje til å gjennomføre nødvendige tiltak og sterk ledelse på tvers av sektorer. Det holder ikke å pynte på med nye planer og mål hvis man ikke våger å utfordre dagens system. Særlig arealplanlegging og avløpssektoren krever nye grep.

Planen må engasjere hele samfunnet, ikke bare offentlig forvaltning. Da trengs mer informasjon om fjordens tilstand, tiltak og resultater.

Reaksjonene etter fiskeforbudet viser at dette er viktig for å få oppslutning – og for å få en bedre offentlig debatt.