Byrådet i Oslo er et bevis på hvor mye man kan utrette med modig, grønn politikk. Venstre i regjering er et bevis på at de gamle partiene ikke kan levere den politikken vi trenger.

Hanna Lein-Mathisen fra Oslo Unge Venstre påstår at det grønne prosjektet i hovedstaden er en «klimabløff». Det er et pussig forsøk på å flytte oppmerksomheten bort fra at Venstre ikke har levert på egne klimaløfter.

Venstre skryter av utslippskutt, men nær en femtedel av kuttene skyldes en midlertidig vedlikeholdsstans hos Equinor.

I 2019 hadde Norge redusert bare 2,3 prosent av utslippene siden 1990. Venstres egen klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn måtte derfor innrømme at regjeringen ikke var i nærheten av å nå målene for 2020 og 2030.

Regjeringen har ikke satt ambisiøse mål, noe partienes prioriteringer de siste månedene tydelig har avslørt. Istedenfor å bruke de store pengene på å stake ut en sterk grønn kurs for Norge, bruker de korona-krisepakkene til næringslivet på den fossilgrå industrien.

Med Venstres velsignelse har regjeringen forsterka klimakrisa.

Unge Venstre glemmer visst at deres eget moderparti har vært med å gi godt over 100 milliarder kroner i krisepakker til oljeindustrien, mens klimatiltak fikk knappe 3,6 milliarder ekstra. Slik grå oljeavhengighet gjør oss ikke til en «lederstjerne» i den globale klimapolitikken – det er brudd på våre internasjonale forpliktelser. Vi ligger milevis bak våre europeiske naboer på å nå klimamålene våre.

Det er også verdt å merke at Venstre har hatt klimabyråden i Bergen i årene før De Grønne tok over. Også der har utslippene økt, av samme grunn som i Oslo.

Oslo Unge Venstre kunne altså like greit skrevet et innlegg om «klimabløffen» i Bergen og Venstres egen byråd.

Siden valgseieren i fjor høst har vi kjempet med nebb og klør mot utvidelsen av E18, et totalt unødvendig prosjekt som vil gi mer kø og mer forurensning. Oslo Unge Venstre var selv med i ungdomsopprøret mot veiutbyggingen, men glemte kanskje å ta kampen til sine egne ministerkontor? I motsetning til regjeringen bygger ikke byrådet monsterveier, men sykkelveier, og det i rekordfart.

Oslo var første by i verden med et eget klimabudsjett. Byrådet har brukt de store pengene på å framskynde det grønne skiftet. De siste årene har vi sikret bedre framkommelighet, mindre luftforurensing og større naturmangfold. Det har aldri vært bygget flere sykkelveier enn i løpet av den siste byrådsperioden. De to foregående årene har utslippene gått ned. Dette er reelle endringer som utgjør en forskjell, ikke symbolpolitikk.

Mye av grunnen til at utslippene gikk opp i 2018 var at MDG fikk Stortingsflertallet med på at vi skulle slutte å late som vi kutta utslipp ved å fylle regnskogsolje på tanken. Vi forventet et dårlig resultat i 2018, som det var for Norge som helhet, men det er svært urovekkende at utslippene nå øker.

Det betyr at vi må skjerpe innsatsen.

Vi skal plante 100 000 trær og sikre det biologiske mangfoldet. Vi skal fjerne cruiseskip, slik at fjorden vår blir sunnere og vi får flere badeplasser. Bompengene og parkeringsavgiftene må betydelig opp. Planer om motorveier i Oslo-regionen må skrotes. Det må bygges mye mer sykkelvei. Og det må bli enda billigere og enklere å reise med kollektivtransport.

Skal vi få til de nødvendige utslippskuttene i Oslo, må staten bli med på laget og gi oss de virkemidlene vi trenger, ved for eksempel å gi mer penger til kollektivtransporten eller å kreve at Staten og næringslivet selv bygger utslippsfritt, slik vi gjør flere steder i Oslo. Halvparten av nordmenn sier de vil være med på like inngripende tiltak for å bekjempe klimakrisa som koronakrisa.

Vi trenger grønn politikk, ikke tomme løfter. I Oslo er den politikken allerede på plass. Ved neste stortingsvalg skal MDG sørge for at det samme skjer i regjering.

Venstre kan enten bruke sin politiske kapital på å kjempe mot klimapartier som MDG. Eller så kan de prioritere klimapolitikken, når den neste regjeringas politikk skal meisles ut.