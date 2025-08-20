Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tidligere toppsjef i Statoil (nå Equinor), Arve Johnsen, har beskrevet olje- og gassforekomstene i Nordsjøen som Norges evige rikdom. For å sørge for at disse petroleumsforekomstene skulle sikre annerledeslandet for evigheten, eller i det minste gi en verdig alderdom, ble et pensjonsfond opprettet i 1990.

Nå vet de fleste at varighet og evighet ikke er helt det samme, men ideen om at oljefondet og dets avkastning skal kunne vare inn i evigheten gjør at fondets symbolverdi er blitt ganske betydelig.

Oljefondet og bruken av dets ressurser har rett og slett blitt en fortelling om hvem vi nordmenn er. Et speilbilde av nasjonen Norge. Fondet skal ikke bare sikre oss økonomisk for fremtiden, men investeringene skal også speile nasjonens selvforståelse.

Med etableringen av Statens Petroleumsfond Utland utvides derfor også forventningene til Norges Bank. Nasjonalbanken og dets ledere skal ikke kun sørge for «rene ord for pengene,» men også «rene penger.»

Sentralbanksjefen og direktøren for oljefondet skal ikke bare verne nasjonen mot farene ved økonomisk bankerott, men også moralsk fallitt.

Oljefondet har gjort Norges Bank til balansekunstner.

Det blir et spørsmål om tillit. Oljefondet er nemlig mer enn bare penger på bok eller investeringer et sted i skyen. Det er fortellingen om Norge. Virkelighetsoppfatningen forskyves: Vi har ikke bare penger, vi er disse pengene.

Og da bør helst pengene som stammer fra havets svarte gull være rene, eller i det minste bli vasket tilstrekkelig rene. Hvis ikke, står vi i fare for å miste oss selv.

Denne nye selvforståelsen har vokst fram over tid. I sin årstale i 2014 brukte daværende sentralbanksjef Øystein Olsen mye tid på å diskutere norske verdier og Norges Banks selvforståelse i lys av 200-års jubileet for Grunnloven: En viktig del av bankens virksomhet handlet nettopp om å forvalte nasjonens arvesølv, oljefondet, fremhevet Olsen.

Og denne forvaltningen skal speile nasjonen og grunnlovens kjerneverdier.

Ifølge Olsen var de foretrukne kardinaldydene for vokteren av oljefondet – nasjonens gullskatt – disiplin og tålmodighet, ansvar og langsiktighet, paradoksalt nok blandet med en viss finansiell risikovillighet.

Sentralbanksjefen understreket at disse dydene også kunne få moralske konsekvenser, som for eksempel når Oljefondet solgte seg ut av selskaper innenfor palmeoljeproduksjon.

Fondet skal altså balansere rollen som finansiell og ansvarlig investor, og det er derfor en holder seg med et eget etikkråd som har som oppgave å sørge for at Oljefondet ikke investerer i selskaper som bidrar til å krenke av grunnleggende etiske normer.

Oljefondet har gjort Norges Bank til balansekunstner, både i økonomisk, politisk og moralsk forstand.

Slik har det ikke alltid vært.

Da sentralbanksjef Hermod Skånland avsluttet sin første årstale 13. februar 1986 med en appell til «varig balanse,» var det ingen som trodde at den nye sjefen for Norges Bank tenkte på noe annet enn økonomisk balanse.

Nesten førti år senere er frykten for å miste balansen minst like akutt fra et moralsk perspektiv som fra et økonomisk perspektiv.

Oljefondets symbolske kraft har vokst i takt med fondets størrelse, og den politiske betydningen av oljefondets investeringer er derfor et vitnesbyrd om en steinrik oljenasjon som frykter for å miste seg selv midt i all velstanden.