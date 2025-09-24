NRK er i ferd med å påføre seg en uopprettelig skam

NRK-ledelsen gjentar nok en gang den skamløst selvmotsigende argumentasjonen som de påstår hindrer dem i å kreve Israel utestengt fra Eurovision, skriver forfatterne av innlegget. Bildet viser artisten Yuval Raphael, som sang Israel til annenplass i finalen i Sveits i mai i år. Foto: Fabrice Coffrini, AFP/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentenes holdninger og meninger.

Charlotte Qvale.

I Aftenposten 16. september skriver Odd Karsten Tveit og 10 andre NRK-profiler at «NRK kan, og bør, si nei til å invitere det offisielle israelske bidraget opp på Europas største underholdningsscene: Eurovision Song Contest (ESC)».

Det samme skrev 18 norske artister på NRK Ytring 6. mai 2025. Et innlegg i Aftenposten 12. mai ga en grundig gjennomgang av omstendighetene rundt NRKs avslørende relativisme til egne påståtte prinsipper, illustrert med NRK-boikotten av Russland, men ikke av Israel.

Svaret fra NRK-ledelsen var da som nå: NRK kommer ikke til å kreve at Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) boikotter Israel, under overskriften «Derfor vil ikke NRK boikotte Eurovision nå».

Vi spør: Hvis ikke nå, når?

Mads Gilbert.

NRK-ledelsen hevder hardnakket at statskanalen vil miste sin troverdighet som uavhengig nyhetsformidler hvis de tar stilling til Israels deltakelse i ESC.

NRK-ledelsen gjentar nok en gang den skamløst selvmotsigende argumentasjonen som de påstår hindrer dem i å kreve Israel utestengt fra ESC, men som altså ikke hindret – og fortsatt ikke hindrer – dem i å utelukke russisk deltakelse.

I alle svar og former gjentar de samme usannheter om årsaken til NRKs boikott av Russland, sist i debatt mellom Charlo Halvorsen og Christian Borch i Dagsnytt 18.

Vi ser oss nødt til å repetere følgende fakta:

Allerede 25. februar 2022, dagen etter den russiske invasjonen og før spørsmålet om boikott var behandlet av EBU, uttalte daværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: «NRK har gitt tydelig råd til EBU om at Russland ikke kan delta i årets konkurranse som følge av invasjonen av Ukraina».

den russiske invasjonen og spørsmålet om boikott var behandlet av EBU, uttalte daværende kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: «NRK har gitt tydelig råd til EBU om at Russland ikke kan delta i årets konkurranse som følge av invasjonen av Ukraina». Nyheten ble presentert slik på nrk.no 25. feb. 2022 kl. 11:53: «NRK ønsker ikke russisk deltagelse i ESC. Spørsmålet om Russland skal få være med i årets Eurovision Song Contest i Torino i mai, behandles nå i EBU. NRKs standpunkt er klart».

På dette tidspunktet var det kjent at EBU fortsatt ønsket Russland velkommen i ESC, til tross for invasjonen av Ukraina.

NRK-ledelsen tok altså en selvstendig, politisk beslutning om å påvirke og endre EBUs standpunkt til ikke å tillate russisk deltagelse i sangkonkurransen.

NRK kunne altså handle raskt og resolutt, på eget initiativ, da de krevde Russland ut av ESC på et rent politisk grunnlag.

Vår allmennkringkaster drev aktiv, offensiv utenrikspolitikk, stikk i strid med NRK-ledelsens påstand om at et tilsvarende standpunkt mot Israel vil sette NRKs journalistiske troverdighet på spill.

Fortsatt makter ingen i NRKs ledelse å gi en klar og troverdig redegjørelse for denne ekstremt tydelige forskjellsbehandlingen av Russland og Israel.

De klarer heller ikke å forklare hvordan den lynkjappe boikottreaksjonen mot Russlands deltakelse i ESC ikke truet – eller truer – NRK sin uavhengighet som nyhetsformidler i saker om Russland, mens en tilsvarende boikott mot Israel skulle true både uavhengighet og nøytralitet.

Er NRK nøytral i spørsmålet om folkemord? Det er i så fall en uopprettelig skam.

Vi gjentar de ubesvarte spørsmålene vi har stilt NRK siden 2023:

Er NRK i noen saker en politisk aktør, men i andre saker en «uavhengig nyhetsformidler»?

Er Russland en annen type okkupant og krigsforbryter enn Israel?

Gjelder egne regler for NRKs politiske behandling av Israel?

Enten er svaret på samtlige spørsmål «ja», noe som vil kreve en grundig forklaring fra NRKs side, eller så må NRK umiddelbart kreve utestengelse av Israel fra ESC eller trekke Norge fra konkurransen og følge Spania, Irland, Nederland og sannsynligvis også Island og Slovenia.

Norge er signatarstat til Folkemordkonvensjonen og ratifiserte den i juli 1949. Som ratifiserende part er Norge forpliktet til å forhindre og straffe folkemordsforbrytelser.

I en tid der alle anstendige mennesker trygler, roper, krever at alt må gjøres for umiddelbart å stoppe Israels massedrap, tvangsfordriving, utsulting og totale ødeleggelse av det palestinske folket og sivilsamfunnet i Gaza, er det svært opprørende at NRK ikke bruker alt det allmennkringkasteren har av politiske virkemidler til å oppfylle Norges krystallklare forpliktelser.

Eller er NRK nøytral i spørsmålet om folkemord? Det er i så fall en uopprettelig skam.