Norgespris gir trygghet for forbruker, men ikke for innovasjon

Populær politikk er sjelden god innovasjonspolitikk, skriver Bram Timmermans. Bildet viser Energiminister Terje Aasland (t.h.) på besøk ved Elhub i Oslo i forbindelse med lanseringen av Norgespris på strøm. Javad Parsa / NTB

Med innføringen av Norgespris har norske husholdninger fått forutsigbarhet og lavere strømkostnader. Det er lett å forstå hvorfor ordningen er populær. Ingen ønsker at familier, pensjonister eller studenter skal rammes av uforutsigbare strømprissjokk.

På kort sikt gir den folk det de trenger aller mest, nemlig trygghet, forutsigbarhet og økonomisk pusterom. For en regjering under press er dette en løsning som både er enkel å forklare og lett å selge, selv om den kan bli kostbar.