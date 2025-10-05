Norges plass er i Europa

Spørsmålet vi må stille oss er ikke bare om vi skal være med, men om vi har råd til å la være, skriver William Fyhn-Røvik. Bildet viser EU-parlamentet i Brussel. Cornelius Poppe / NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

William Fyhn-Røvik. Philip Fyhn-Røvik

I en tid med stigende tollmurer, ustabile politiske forhold og trusler mot demokratiske verdier, har internasjonalt fellesskap og solidaritet blitt to svært viktige verdier for Norges sikkerhet.

I de urolige tidene vi nå lever i, er det lite som kan sikre trygghet og forutsigbarhet som et fullverdig medlemskap i EU. Likevel har Norge valgt å stå i skyggen av fellesskapet, verken helt inne eller helt ute. Nå kjenner vi konsekvensene.

For hva skjer når det globale handelssystemet vakler? Hva skjer når EU prioriterer å beskytte egne industrier?

Norge blir satt utenfor. Vi blir ikke hørt. Vi har ingen stemme. Mens norske medier vender blikket mot hjemlige politiske profiler som tar æren for det nye rentekuttet, er det på handelsfronten vi virkelig taper innflytelse.

Ett eksempel på dette er den nylige tollen EU innførte mot norsk stål. Begrunnelsen er at importen av norsk stål har forårsaket «alvorlig skade» for EUs egen industri.

Dette skjer samtidig som Norge, sammenlignet med EU, får en dårlig tollavtale med USA. For mens EU har fått en generell toll på 15 prosent, vil Norge få 15 prosent på toppen av ordinær toll.

USA og ståltollen er bare to eksempler på ulempene ved å stå utenfor det europeiske fellesskapet.

Selv om Norge nyter visse privilegier – som fri flyt av kapital, varer, tjenester og personer gjennom EØS-avtalen – mangler vi reell innflytelse på beslutninger som direkte påvirker norske interesser. I praksis fører dette til en lovlig form for forskjellsbehandling.

Tilgangen til det europeiske fellesskapet er ikke bare en økonomisk fordel, men en trygghet i en tid der handel brukes som politisk våpen. EU, med sine 450 millioner innbyggere, står utrolig nok sterkere enn Norge med 5,5.

Debatten om medlemskap må starte nå.

Mangelen på innflytelse skaper også usikkerhet for norsk økonomi. Når EU endrer handelsregler eller setter opp midlertidige tiltak som ståltollen, kan norske bedrifter og arbeidsplasser rammes raskt og uventet.

2.000 arbeidsplasser i norsk metallindustri står nå i fare, og etter et nylig krisemøte hos Utenriksdepartementet varsler regjeringen at Norge snart kan havne utenfor EUs tollmur for jernlegeringer. Når handelskrigen tilspisser seg, kan vi ikke se bort fra at vi står på utsiden når nye varer tollbelegges.

I tillegg til forskjellsbehandlingen, lever vi nordmenn i et demokratisk underskudd vi ikke lenger kan ignorere. Norge implementerer rundt 70 prosent av lovene EU vedtar, uten noen stemmerett i EUs institusjoner.

Vi er allerede tre fjerdedels medlem. Hvorfor ikke bli et fullverdig medlem, og samtidig få både innflytelse og en stemme ved bordet?

Den nye regjeringen må ikke ignorere Norges manglende innflytelse i EU. Debatten om medlemskap må starte nå.

Selv om debatten er på høy tid, er det flere partier som blankt avviser den. Flere partier vil skape enda mer usikkerhet ved å gå ut av EØS-avtalen og kaste norsk næringsliv ned til skyggenes dal.

Arbeiderpartiet er avhengige av Sp, SV og Rødt. De holder i praksis Støre sine nøkler til Statsministerens kontor, samtidig som de vil at Norge skal forhandle en ny avtale. Det er enklere sagt enn gjort.

Flere partier har en alvorlig feiltolkning av EØS-avtalen. For å reforhandle EØS-avtalen må Norge først tre ut av den, noe som garanterer enda flere problemer enn vi har i dag.

Brexit viste oss hva som skjer når et land velger å stå utenfor EUs fellesskap i håp om å få bedre vilkår. Dette har vært en katastrofe for det britiske samfunnet.

Brexit har skapt store handelshindringer og redusert investeringer i Storbritannia. BNP er nå rundt 5,5 prosent lavere enn om Storbritannia hadde blitt i EU.

OBR anslår at Storbritannia vil få 4 prosent lavere produktivitet og 15 prosent mindre handel enn om landet hadde blitt i EU. Varehandelen ligger fortsatt 10 prosent under 2019-nivå, og pundet har svekket seg – en utvikling Norge bør unngå.

Storbritannias valg om å stå alene har også ført til at studentene har mistet en rekke rettigheter og goder.

Lignende konsekvenser kan også ramme Norge, og vi merker allerede effektene av å stå utenfor fellesskapet, spesielt i en tid preget av økende uro og nye tollbarrierer.

Norge ligger nå på et vippepunkt.

Vi kan velge å stå alene, men om vi velger det, risikerer vi utenforskap og en kostbar framtid. Eller, vi kan velge å knytte oss nærmere våre naboer og allierte i Europa.

Vi har kompetanse, prinsipper og verdier som hører hjemme i det europeiske fellesskapet. Spørsmålet vi må stille oss er ikke bare om vi skal være med, men om vi har råd til å la være.