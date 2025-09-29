Nei, jenter: Vi skal ikke tilbake til kjøkkenbenken

Hvordan havnet vi som samfunn der at jenter skal «holde seg hjemme» er en debatt vi må ta, spør Monika Sørsæther. Foto: iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Monika Sørsæther. Foto: Privat

Et jordskjelv i Afghanistan viser et forferdelig scenario, bildene som når oss er helt uten mødre og jentebarn. De skal ikke bli sett, de skal heller ikke få hjelp. Det er et sjokkerende og ubehagelig syn – for ingen av oss hadde vært her uten jentene.

Det blåser en blå, konservativ vind over verden og tendensen er at jenter og damer selv ønsker og ønskes tilbake til den forhistoriske posisjonen som hjemmeværende tradisjonell kone.

Flere og flere menn og kvinner hopper på det konservative toget. På en tidsreise tilbake til tiden da menn gikk på jobb, mens kona passet barn og disket opp med fortryllende retter, med ett barn under hver arm og et tilfreds smil om munnen: Den perfekte husmor som rekker over alt og tilsynelatende har alt på stell.

Annonse

Har likestillingen gått for langt? Kan det være at i iveren etter å få lik lønn for likt arbeid, mindre ettkjønnsdominans i ulike yrkesgrupper og flere damer i topp-posisjoner, så glemte man verdier som tradisjonelt er forbundet med det feminine?

Kampen for jenters rettigheter handler ikke bare om retten til å velge hva man vil gjøre med livet sitt.

Det vokser fram en machokultur, med mange mektige menn i spissen, som hyller det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret – med mor ved kjøkkenbenken, far som forsørger og barn som henger i skjørtene til mor opp i konfirmasjonsalder.

Jeg har ennå til gode å se en dame i lederposisjon kreve at menn skal ta over forsørgeransvaret slik at kvinner raskest mulig kan komme seg tilbake til hjemmets lune rede og gjenopprette den Instagram-vennlige husmordrømmen.

At så mange mener at kvinner skal være mindre i lønnet arbeid, må tas på alvor. Hvordan kom vi som samfunn fram til en massiv protest mot rettigheter som er opparbeidet over flere tiår – krav om mer fokus på myke verdier, større valgfrihet til å være hjemmeværende mor, og at jenter skal «holde seg hjemme» er en debatt man må ta?

Annonse

Det er mulig at det å være hjemmeværende bør belønnes mer, dersom det bidrar til tryggere og friskere barn, men hvem skal da sørge for skatteinntekter – som denne belønningen nødvendigvis må komme fra?

Menn kan ikke alene sørge for inntekter til offentlige tjenester som alle mennesker er helt avhengige av.

Norge er i underskudd på arbeidskraft, det fødes for få barn og kvinner ønsker mer tid i ulønnet permisjon. Regnestykket vil ikke gå opp, fordi det er behov for at alle som kan, stiller på jobb og sørger for at helsevesen, næringsliv og hele samfunnet går rundt.

Med dagens skakkjørte kommuneøkonomi og nedbemanninger, er dette enda mer relevant.

Kampen for jenters rettigheter handler ikke bare om retten til å velge hva man vil gjøre med livet sitt. Det handler om at jenter skal synes, høres og være en del av flokken som tar avgjørelser i arbeidsliv og lederposisjoner.

Annonse

Å være med på å påvirke verdier ute i arbeidsliv og styre og stell, kan bidra til søkelys på jenters helse og deres rett til å bli hørt og sett. Det kan forebygge psykisk uhelse å oppleve at det man bidrar med er viktig.

Det vil være et gode, også for gutter (og for alle kjønn) at jentene stiller likt med dem i arbeidslivet og at begge foreldre tar sin skjerv på hjemmebane. For menn kan ikke alene sørge for inntekter til offentlige tjenester som alle mennesker er helt avhengige av.

Å være et godt forbilde for barn ved å bidra til fellesskapet, gjerne med feminine verdier i bunnen, har uvurderlige gode konsekvenser for alles helse. Det er viktig å kjempe for – derfor trenger vi også jenter.