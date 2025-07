Nei, Instagram til 11-åringer er ikke greit, Caroline Berg Eriksen

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Jeg skrollet nylig gjennom aktiviteten min på Facebook fra de første årene jeg hadde en profil. Hva jeg fant var så pinlig, men heldigvis også så komisk at jeg fikk fullstendig latterkrampe sammen med noen av mine nærmeste venner over en fredagspils.

Dette er saken Caroline Berg Eriksen, en av Norges mest kjente influensere, har fått kraftig kritikk etter at hun promoterte sin 11 år gamle datters nye Instagram-konto til sine nesten 300.000 følgere. TV2 omtalte saken først. Det har vakt kritikk, blant annet fra influenser-satirikeren Henrik Troy og personlig trener Helene Drage. De mener det er uforsvarlig å eksponere et barn i sosiale medier på denne måten, og viser til både aldersgrensen på 13 år og advarsler fra blant annet Kripos og Datatilsynet om bruk av sosiale medier blant barn. Troy sier til TV2 det er uforståelig at foreldre som selv har slitt med netthets, frivillig eksponerer egne barn, mens Drage stiller spørsmål ved om dette gjøres for barnets beste – eller foreldrenes behov for oppmerksomhet. Ektemannen til Berg Eriksen, Lars Kristian Eriksen, forsvarer avgjørelsen og påpeker at kontoen er foreldrestyrt, og at datteren ikke har tilgang til å publisere selv. Caroline Berg Eriksen har uttalt til TV2 at valget er tatt i samarbeid med datteren. Hun understreker at kontoen kun skal vise datterens offentlige opptredener, og at innholdet er kuratert og godkjent av både foreldre og barnet. Hun stiller seg også uforstående til at andre skal ha meninger om hvilke avgjørelser hun tar for barna sine.

Heldigvis var vi bare noen fjortiser med en tidlig utgave av iPhone, som akkurat hadde fått seg Facebook. Vi takket høyere makter over pilsen, for at vi var såpass skjermet for blikkene til fremmede mennesker på Internett den gangen.

Samtidig som vi lo, kunne jeg med en bekymret foreldres øyne lese tingene vi skrev. Vi brukte språk som absolutt ikke egner seg, og det var flere ganger jeg ble direkte flau over oppdagelsen i tidsmaskinen: min Facebook-vegg.

Siden den gangen, for snart 20 år siden, har barns tilstedeværelse på sosiale medier blitt diskutert. Det er mange som bruker sine barn som reklameplakater. Både sladrepressen og påvirkere håver inn penger på sine fødsler, avsløring av babyens kjønn og historier om amming som har gått bra eller dårlig.

Jeg har selv delt ganske åpent om min ikke så friske kvinnehelse. Og er fortsatt veldig for åpenhet om temaer som påvirker mange – fordi det gjør at vi kan få et bedre behandlingstilbud som følge av oppmerksomheten.

Derimot er jeg veldig imot at barnet skal være i sentrum for disse historiene. Og jeg er veldig lei meg for at det ikke finnes strengere regler for beskyttelse av barn på Internett og i sosiale medier.

Dette synes jeg er lavmål.

Nå har en av Norges originale influensere, Caroline Berg Eriksen, valgt å opprette en profil for sin 11 år gamle datter på Instagram. Som seg hør og bør får hun kritikk for dette av både den satiriske og litt mer alvorlige formen.

Om svaret Berg Eriksen har gitt til TV2 stemmer, bruker hun hersketeknikker og later som hun ikke vet hvem kritikerne er. Hennes egen mann har blokkert, men også kommentert på Henrik Troy sin Instagram-post, som er en av de som deler sitt syn på saken.

Egentlig vil jeg ikke gi denne typen luksusdebatt mer visninger og oppmerksomhet. Men akkurat her går det så langt, og i tillegg blir det så ansvarsfraskrivende og herskete, at jeg bare må.

Dette er ikke kun kritikk av et enkelttilfelle, men handler om en voksende trend der barn blir brukt som innhold, som identitet og inntektskilde. Ofte lenge før de skjønner hva det innebærer.

Det hadde vært så enkelt å si: "Jeg hørte dere. Jeg tenkte meg ikke godt nok om. Takk for påminnelsen – kontoen er slettet." I stedet får vi et gufs av maktarroganse.

Det smarteste er å beklage for sin dårlige vurdering, takke for at noen minnet henne på aldersgrensen og forsøke å være et litt bedre forbilde og eksempel. Jeg benytter anledningen til å si at jeg beklager min oppførsel på Facebook i 2007, og kanskje også etter dette. Og at jeg nå i enda større grad skal beskytte mine barn og deres privatliv.

Dette meningsinnlegget ble først publisert på LinkedIn.