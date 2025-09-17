Når ytringsfrihet blir et dekke for hat

Drapet på Charlie Kirk er en tragisk hendelse, men vi kan ikke unngå å stille spørsmålet: Hva slags samfunn har vi skapt når dehumaniserende ytringer blir normen, spør Nina Winroth Forsberg. Bildet viser Kirk under et valgmøte til støtte for Donald Trump i fjor. Foto: Laura Segall, AFP/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Nina Winroth Forsberg. Foto: Privat

Ytringsfriheten er et fundament i et demokratisk samfunn. Den gir oss retten til å uttrykke våre tanker, utfordre normer og delta i den offentlige debatten. Den er et bindeledd mellom mennesker med ulike meninger og et nødvendig verktøy for samfunnsutvikling.

Men denne friheten bærer også et ansvar. Når vi forsvarer ytringsfriheten, må vi også være villige til å erkjenne at ikke alle ytringer fortjener ubegrenset beskyttelse.

Det er nettopp dette som er det virkelige problemet i debatten om personer som Charlie Kirk: Ytringsfriheten blir misbrukt som et dekke for hat.

Annonse

Danby Choi påstår i en kommentar til den pågående debatten om Charlie Kirk og hans ytringer at kritikken mot Kirk er urettferdig, og at vi må beskytte retten til å uttrykke meninger – uavhengig av hvor kontroversielle de måtte være.

Han skriver på X at medier «gjør rasisme og konspirasjonsteorier sexy» ved å kritisere Kirk og hans ideer, som om han bare er en uenig meningsbærer. Choi insisterer på at vi i stedet bør «verne om retten til å fremføre meninger» – og at diskusjonen ikke bør dreie seg om meningen i seg selv, men om det tragiske drapet på Kirk.

Ytringsfrihet betyr at vi kan uttrykke oss, men også at vi skal gjøre det ansvarlig.

Misforstå meg rett: Choi har mange gode poenger i sitt innlegg. Men å lure på om det er rasistisk eller konspiratorisk å argumentere godt sånn som han mener Kirk gjør? Ja, det kan det faktisk være.

Det oppleves kanskje meningsløst å diskutere noe som helst annet rett etter et drap på en ung familiefar. Men er det egentlig det – eller er tiden inne for å snakke om dette?

Annonse

Hva skjer når disse meningenes innhold er farlig? Når det fremmer hat, dehumanisering og polarisering i samfunnet? Ytringsfrihet betyr ikke at alt som sies, er verdt å beskytte. Ytringsfrihet betyr at vi kan uttrykke våre tanker, men også at vi må ta ansvar for hvilke konsekvenser ordene våre kan ha.

Vold og drap er aldri, under noen omstendigheter, akseptable løsninger på politiske meningsforskjeller.

Charlie Kirk har gjentatte ganger brukt sin plattform til å demonisere grupper – enten det er svarte, muslimer eller kvinner som kjemper for rettighetene sine. Dette er ikke «kontroversielle meninger», det er skadelige, hatfylte uttalelser som burde utfordres – ikke beskyttes.

Sylvi Listhaug har også vært i media de siste årene med uttalelser som utfordrer grenser for hva som er akseptabelt i offentligheten. I VGs valgkamp-podkast «Hva står du for» ble hun spurt om det er greit å bruke N-ordet når man bruker det refererende. Ja eller nei?

«Nei», sier hun først. Når hun videre blir omtalt som «woke» er det viktig for henne å si «ja, men jeg ville ikke brukt akkurat de ordene». Enda viktigere virker det å legge til «men det må jo være åpning for at andre kan gjøre det, for vi har jo ytringsfrihet i Norge».

Annonse

Dette svaret viser hvordan ytringsfrihet noen ganger blir brukt som et skjold for å unngå å ta et tydelig standpunkt mot diskriminering. Listhaug åpner for at «ytringsfriheten» kan rettferdiggjøre bruk av ord som historisk sett har vært dypt sårende, uten å anerkjenne at ytringer også kan ha ødeleggende konsekvenser.

Vi står i en tid der ekstreme ytringer blir normalisert, og det må vi som samfunn ta ansvar for.

Dette er et problem fordi ytringsfrihet ikke betyr at vi kan bruke hva som helst, på hvilken som helst måte, uten konsekvenser. Når personer som Listhaug gir et slikt svar, uten å ta klart avstand fra rasistisk språk, sender det et farlig signal.

Ytringsfrihet bør ikke være et frikort for å bruke ord som kan skade eller undertrykke andre mennesker. Det handler om ansvar. Det handler om å forstå at ord har makt, og at vi ikke kan tillate at ytringer som fremmer diskriminering og fremmedfrykt blir normalisert i debatten.

Ytringsfrihet betyr at vi kan uttrykke oss – men også at vi skal gjøre det ansvarlig. Vi kan ikke akseptere at farlige og hatefulle holdninger får fritt spillerom i samfunnet.

Annonse

Ytringsfrihet betyr at vi har rett til å uttrykke våre meninger uten frykt for straff, men det betyr ikke at vi skal frita mennesker fra ansvaret for hvordan deres ord påvirker samfunnet.

La oss være tydelige: Vold og drap er aldri, under noen omstendigheter, akseptable løsninger på politiske meningsforskjeller.

Vi må ha et klart skille mellom hva som er politisk uenighet, og hva som er ytringer som aktivt krenker og stigmatiserer andre.

Men vi kan ikke la være å reflektere over hva som har ført oss hit. Hvordan er det blitt mulig at ekstremspråk og konspirasjonsteorier har fått et slikt gjennomslag at mennesker føler at de kan handle på de hatefulle holdningene som blir uttrykt?

Når offentlige personer bruker fiendebilder, rasistisk språk og konspirasjonsteorier, gir de et klart signal om at det er greit å delegitimere andre grupper, enten det er muslimer, svarte eller andre minoriteter.

Annonse

Dette sprer ikke bare frykt og hat, det gir også rom for at folk kan handle ut fra denne frykten – og noen ganger, som vi har sett, fører det til vold.

Vi står i en tid der ekstreme ytringer blir normalisert, og det må vi som samfunn ta ansvar for. Når slike uttalelser – som de Kirk har kommet med – blir sett på som «tøffe meninger» eller «drøye standpunkter» som man skal diskutere og «debattere», åpner vi døren for en polarisering av samfunnet.

Det er én ting å være uenig politisk – og det er helt lov å kritisere abortpolitikk eller klimaendringer. Men å bagatellisere folkemord, fremme stereotypier om minoriteter, eller beskrive et helt folk som mulige mordere, er ikke bare politisk uenighet – det er hat.

Drapet på Charlie Kirk er en tragisk hendelse, men vi kan ikke unngå å stille oss spørsmålet: Hva slags samfunn har vi skapt når dehumaniserende ytringer blir normen, og når vold blir sett på som en mulig konsekvens av disse ytringene? Hvor går grensen for hva vi kan akseptere?

Annonse

Det er på høy tid at vi som samfunn tar denne samtalen. Vi må våge å diskutere grensene for ytringsfriheten – uten å la det bli et frikort for å spre hat og pakke det inn som «meninger» beskyttet bak ytringsfrihetens flagg.

Vi må ha et klart skille mellom hva som er politisk uenighet, og hva som er ytringer som aktivt krenker og stigmatiserer andre.

Å beskytte ytringsfriheten betyr ikke at vi skal beskytte alt som sies. Det er på tide at vi anerkjenner at ord har makt – og at vi ikke kan tillate at den makten brukes til å skade andre.