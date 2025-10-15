Når unge gutter faller utenfor, taper vi alle

Jeg har aldri møtt en ungdom som sier han drømmer om en fremtid som kriminell, skriver Karrar al-Amri. Linn Foyn Therkelsen

Granater som har eksplodert på Bislett og Strømmen. Gutten som ble knivstukket på Haugerud. Tre alvorlige hendelser med et fellestrekk: Svært unge gutter er involvert.

Hendelsene gjør meg opprørt, men de overrasker meg ikke.

Kriminalitet må møtes med konsekvenser, men vi kommer ingen vei uten å samtidig spørre: Hva fører unge gutter inn i kriminelle miljøer? Hva skjer i årene før vi leser om dem i mediene?

Bak overskriftene og statistikken, finnes unge gutter som faller utenfor og som kjenner på et press de sjelden forteller om. I tolv år har jeg jobbet med ungdom, de siste fire som mangfoldsrådgiver. Hver dag følger jeg opp elever på videregående skole, og jeg har møtt mange gutter som føler at de ikke strekker til.

Noen føler seg fanget mellom ulike idealer. Skolen forventer at de skal være selvstendige og omsorgsfulle. Familien forventer at de skal være sterke, lojale og ivareta familiens ære.

Når de ikke klarer å leve opp til begge deler, bygger det seg opp en skamfølelse som påvirker selvbildet.

En del av dem kommer fra hjem med begrensede ressurser. De har aldri hatt voksne som møter opp på fotballkamp eller som hjelper dem med leksene.

Jeg har aldri møtt en ungdom som sier han drømmer om en fremtid som kriminell. Tvert imot: De fleste drømmer om et trygt liv, en vanlig jobb, og om å bli en god far en gang.

Men fire av ti gutter med innvandrerbakgrunn fullfører ikke videregående skole. Det gjør veien til å havne utenfor kortere, og fellesskapet kriminelle miljøer tilbyr kan bli mer fristende.

Unge gutter skal ikke bære granater, de skal bære drømmer.

Heldigvis ber flere om hjelp. Vi er nesten 70 mangfoldsrådgivere på skoler over hele landet som lytter, støtter og hjelper elever. I fjor veiledet vi i over 1.000 enkeltsaker – det høyeste antallet noensinne.

Over 600 av sakene handlet om negativ sosial kontroll. Det betyr at mange ungdommer står i krevende situasjoner, men det viser også at mange tør å be om hjelp. Det må vi bygge videre på.

Det er lett å kjenne på frustrasjon når unge som har fått sjanser, likevel velger feil. Jeg skal være ærlig, jeg kan kjenne på det selv. Men jeg fortsetter arbeidet fordi jeg tror at relasjoner kan forandre liv.

Jeg tror på å møte ungdom med et åpent sinn. På kraften i å lytte og være til stede over tid. Det er min jobb å vise at det finnes alternativer. At livet kan bli annerledes.

Skal vi lykkes, må vi hjelpe ungdommene tidlig. Derfor er det positivt at regjeringen nylig satset på forebygging med en ny støtteordning for å skape sosiale møteplasser for unge gutter og menn.

Samtidig er vi avhengig av at flere av menneskene rundt ungdommene kjenner til hva ære, lojalitet og utenforskap kan gjøre med dem. Skolen spiller en nøkkelrolle i livene deres. Derfor er det viktig at flere lærere og rådgivere har kunnskap om utfordringene noen minoritetsungdommer står i.

Min oppfordring er tydelig: Vi må se disse guttene. Vi må lytte til det de sier, og det de ikke sier. Vi må forstå hele bildet, også det som ikke synes ved første øyekast. Vi må bygge relasjoner, og tørre å være der. De trenger at vi ser dem, tror på dem og støtter dem. Selv når de ikke gjør det selv.

For unge gutter skal ikke bære granater, de skal bære drømmer.