Når tallene slutter å puste – et vitnesbyrd fra brukerrommet

Jeg tenker på de som ikke er her. De som kunne ha vært her, skriver Heidi Hansen. Oslo kommune

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Heidi Hansen. Oslo kommune

31. august er verdens overdosedag. En dag hvor vi minnes dem vi har mistet. En dag for å gi plass til sorgen og til de pårørende.

Jeg skriver dette med ett bein i begge leirer. Jeg jobber på brukerrommet i Oslo – og jeg bærer med meg en fortid som gjør at hver eneste overdose treffer meg som et ekko fra et liv jeg selv kunne ha mistet.

Brukerrommet er et lavterskelhelsetiltak ved Prindsen mottakssenter som ligger midt i landets største åpne rusmiljø. Det er et sted der folk som bruker rusmidler kan innta dem på en trygg, hygienisk og verdig måte.

Annonse

Her jobber sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, psykologer, ambulansearbeidere – og jeg, med egenerfaring.

Vi jobber etter prinsippet om å redusere skader, som også er forebygging. Skadereduksjon handler ikke bare om å hindre død – det handler om å gi livsrom.

Brukerrommet er et sted der menneskeverd får være utgangspunktet. Et sted der tall får navn, og navnet får puste. Det er så enkelt – og så brutalt – som det.

Overdoser handler om fattigdom, utenforskap, psykisk smerte, hjemløshet, traumer og kjærlighetssorg. De handler om mennesker som er slitne, redde, ensomme og som kanskje aldri fikk plass noe sted.

Annonse

Når noen får overdose hos oss, slår virkeligheten inn med full kraft. Jeg kjenner det i kroppen.

Vi snakker mye om overdoser i Norge. Og med god grunn – vi ligger på toppen i Europa i antall overdosedødsfall. Det er et tall vi nevner ofte, og det rommer en brutal virkelighet.

Mange dør i ensomhet.

På brukerrommet gjør vi det annerledes. Vi gir råd før inntak. Vi snakker med folk. Ser dem. Lytter. Når vi ser at noen sliter, meldes det bekymring internt. Hvis barn er involvert, varsler vi Barnevernet. Vi prøver å forstå og forutse risiko.

Kanskje er stoffet sterkere enn vanlig, det kan være blandingsbruk, lav toleranse etter et opphold, dårlig helse, lite mat, lite søvn, infeksjon i kroppen.

Annonse

Overdosen er sjelden tilfeldig, den har mange lag. Derfor er alltid skadereduksjon og forebygging grunnmur i arbeidet vårt.

Hver dag går mine kolleger på jobb med hjertet, kompetanse og et mot som altfor ofte undervurderes. Det jobbes tett på kriser, liv og død. Vi er vitner til håp, til tilbakefall, til forsøk og til overlevelse.

Vi er ikke redde for å komme nær. Det er i nærheten tillit skapes. Mange av dem vi møter har vi kjent i mange år. Vi bygger relasjoner på tvers av roller og erfaring. Kanskje er det akkurat det som gjør det mulig å redde liv.

For jeg vet at det kunne ha vært meg.

Annonse

Jeg bruker ikke denne setningen for å skape dramatikk. Jeg vet hvordan det føles å være den som ikke lenger vil leve, og jeg vet hvordan det føles å bli møtt av noen som likevel ser et håp i deg.

I løpet av de 20 årene brukerrommet i Oslo har eksistert, har ingen dødd hos oss. Ingen har dødd på et brukerrom noen steder i verden – ikke EN.

Vi har alene avverget utallige overdoser. Men det betyr ikke at folk ikke dør – de dør bare ikke hos oss.

Noen dør hjemme, på gata, i et parkeringshus, i en trappeoppgang. Noen dør etter et kortvarig opphold i soning, eller etter behandling.

Annonse

Mange dør i ensomhet.

Så når verdens overdosedag kommer, står jeg stille et øyeblikk. Jeg tenker på de som ikke er her. De som kunne ha vært her.