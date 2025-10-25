Når løftebrudd truer demokratiets lim

Regjeringens løftebrudd, og håndteringen av disse, svekker den politiske tilliten, skriver Rune Rimol. Bildet viser finansminister Jens Stoltenberg da han la fram statsbudsjettet 2026 for Stortinget. I bakgrunnen til venstre ses blant annet helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre. Cornelius Poppe / NTB

Norge er et samfunn med høy tillit, til hverandre, til staten og til myndighetene. Denne tilliten er langt på vei limet som holder vårt velfungerende demokrati levende.

Tillit er i sin natur relasjonell og skjør, og den må kontinuerlig vedlikeholdes.

I arbeidslivet vil tilliten mellom mennesker avhenge av hvorvidt disse oppfatter hverandre som «til å stole på» – på engelsk trustworthiness.

Dette begrepet er sentralt i tillitsforskningen (Dirks. & de Jong, 2022; Mayer et al., 1995). Vår vurdering av om noen er «til å stole på» påvirkes av tre faktorer:

Evne: Evner du å levere det du lover? Har du nødvendig kompetanse?

Velvilje: Vil du meg vel, eller handler du først og fremst for egne interesser?

Integritet: Holder du det du lover? Er du konsekvent og ærlig?

Disse faktorene har vist seg å være avgjørende for vår tillit til andre, og de gir oss et rammeverk for å forstå hvorfor vi har mer eller mindre tillit til andre.

De samme mekanismene gjelder også i politikken. Forskning viser at de tre faktorene – evne, velvilje og integritet – har vesentlig betydning for såkalt politisk tillit, folks tillit til politiske myndigheter (Devine et al., 2024).

Med det som utgangspunkt, hvordan ser regjeringens løftebrudd ut?

Evne: Evne handler her både om å fatte gode beslutninger og å håndtere det politiske håndverket. Hvorvidt man betrakter regjeringens beslutninger som gode eller dårlige, er avhengig av politisk ståsted.

Det politiske håndverket derimot, fremstår uforståelig klønete.

Det er ikke vanskelig å argumentere rasjonelt for å kutte gratis ferjer og begrense sletting av studiegjeld. Beslutningene i seg selv reflekterer altså ikke manglende evne til å fatte gode beslutninger. Det politiske håndverket derimot, fremstår uforståelig klønete.

De vurderingene som synes å være gjort før og etter valget, kan sies å så tvil om evnen til trygg styring og dermed svekke tilliten til regjeringen.

Velvilje: Velvilje handler her om å sette fellesskapets interesser først. Det er ingen grunn til å tvile på at regjeringen mener disse beslutningene er til det beste for Norge. Velvilje handler imidlertid også om å følge god demokratisk skikk i jakten på regjeringsmakt.

Det handler om å ikke sette ønsket om makt foran fellesskapets behov for politisk ærlighet og redelighet i møte med velgerne.

Når regjeringens kommunikasjon den siste uken har gått fra å avvise feil, til å forklare det med «kommunikasjonsproblemer», til en «uforbeholden unnskyldning», svekker det inntrykket av regjeringens velvilje.

Integritet: Integritet handler om å snakke sant, holde løfter og opptre konsekvent. Den objektive betraktningen her, er at regjeringen både har snakket usant, ikke holdt løfter og vært inkonsekvent i kommunikasjonen. Dette undergraver oppfatningen av regjeringens integritet.

Om vi legger til grunn de viktigste betingelsene for folkets tillit til regjeringen, kan den her sies å ha sviktet på alle tre, og spesielt den antatt viktigste, velvilje.

Den tilliten vi tradisjonelt har hatt til våre politiske myndigheter, må vi ikke ta for gitt. Den må kontinuerlig fornyes gjennom handling.

Regjeringens løftebrudd, og håndteringen av disse, svekker den politiske tilliten. Uavhengig av politisk ståsted, er det avgjørende at våre ledende politikere demonstrerer kompetanse, velvilje og integritet i praksis.

Gjør de ikke det, vil limet som holder demokratiet sammen langsomt, men sikkert, svekkes. Dit vil vi ikke.