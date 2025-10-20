Når KI-oppgulp blir pensum

Ein må lesa fagspråk for å bli god til å skriva fagspråk. Viss det einaste studentane les er forenkla oppgulp frå ChatGPT, vil tekstane deira bli dårlegare, skriv norsklektor Amanda Tveit Lavalette. Illustrasjonsfoto. Håkon Mosvold Larsen / NTB

«Kva slags gjeng med latsabbar er det me utdannar i dette landet?», tenkte eg då eg las NRK-nyheita om at studentar droppar å kjøpa pensumbøker, og heller berre brukar ChatGPT.

Så tenkte eg meg om, og kom fram til at det nok ikkje er studentane det er noko gale med. Problemet er langt større enn som så.

Aslak Nore (VG) og Svein Tore Bergestuen (Dagsavisen) er inne på årsaka til problemet når dei viser til at det langsame taper til fordel for det raske i kampen om merksemda vår. Eit anna relevant perspektiv å trekkja fram er forholdet samfunnet vårt har til smerte.

I boka «The Palliative Society: Pain Today» skriv Byung-Chul Han om korleis samfunnet vårt i dag har ein fobi mot all form for smerte. Når studentar vel å lesa ferdigtoggen KI-tekst framfor bøker, ser me eit tydeleg symptom på dette.

Å lesa lange, kompliserte tekstar er ofte smertefullt. Det kan vera kjedeleg, frustrerande, forvirrande og ein må vera uthaldande.

Men det er også her den store utviklinga skjer. Læring er vekst. Og all vekst fører med seg ei form for ubehag. Ut av dette ubehaget kjem kunnskap, evna til kritisk tenking og ei styrking av sjølvkjensla.

Kva er eigentleg akademia og vitskap viss det ikkje nettopp er tekstane?

Det siste elementet er essensielt. Fleire studentar sa at dei brukte ChatGPT fordi det var enkelt, og så fekk dei gode karakterar likevel. Men det enkle er ikkje alltid det beste.

Å bygga ei forteljing om at «eg er ein person som gjer vanskelege ting» er noko av det viktigaste me som foreldre og lærarar kan hjelpa dei unge med. Det handlar ikkje om å få til alle vanskelege ting ein prøver på, men viss ein ikkje utfordrar seg sjølv og toler å stå i ubehaget, vil ein heller ikkje få moglegheita til å kjenna på meistring.

Kva gjer det med ein som menneske når ein aldri pressar grensene for kva ein kan få til, fordi det komfortable gir så gode resultat?

Leseferdigheitene og sjølvkjensla er ikkje det einaste som lid under KI-bruken. Det går også ut over dei skriftlege ferdigheitene til studentane.

Ein må lesa fagspråk for å bli god til å skriva fagspråk. Viss det einaste studentane les er forenkla oppgulp frå ChatGPT, vil tekstane deira bli dårlegare.

Denne totalpakken lovar ikkje godt for framtida til akademia. For kva er eigentleg akademia og vitskap viss det ikkje nettopp er tekstane?

Kritikarane mine vil seia at dette er den nye måten å studera på. Ein må bruka ny teknologi, elles vil ein henga etter.

Ja, eg er einig i at ein må ta ny teknologi i bruk, men alt handlar om måten ein gjer det på. Når studentane brukar det fordi det er enkelt, og ikkje fordi det gir dei større innsikt og meir kunnskap, er me på villspor.

Førelesarar har allereie byrja å forenkla undervisinga. Då kan ein ikkje seia at denne nye måten å studera på har heva nivået til studentane. Dette vil etter kvart føra til dårlegare kvalitet på utdanningane, og det vil få konsekvensar for heile samfunnet.

Det er også illevarslande at ein MIT-studie viste at hjernen til ChatGPT-brukarar gjekk i «kognitiv kvilemodus» då dei skreiv ein tekst. Viss ein ser på studering som styrketrening for hjernen, er det ikkje «kvilemodus» ein burde sikta på.

Ein kan gjerne bruka ChatGPT til sekretæroppgåver for å spara tid. Men ein bør vera forsiktig med å bruka det i tilfelle der ein eigentleg treng å driva med kognitiv styrketrening.

Eit samfunn som trur at det kan effektivisera bort ubehaget ved læring vil tapa på lang sikt. At regjeringa set i gang eit leseløft er eit steg i rett retning. Men det er ikkje nok.

Det trengst ei større samfunnsendring der me redefinerer forholdet vårt til smerte. Dette vil ikkje norsklærarane og ein lesekvart klara åleine.