Når ingen lytter

Når tilsynspersoner, naboer eller trenere varsler, er det fordi vi ser faresignalene. Da må systemet lytte – ikke vente til barnas navn dukker opp i kriminalsaker, skriver forfatterne av innlegget.

Karin Källsmyr. Foto: Nicki Twang

De siste ukene har vi lest rystende historier i norske medier om 13–15 år gamle gutter som blir rekruttert til vold, våpenbruk og narkotikadistribusjon.

De blir omtalt som «barn på ville veier». Men de havner ikke der alene. De er barn som voksne systemer har sett – og oversett.

I flere av sakene kommer det frem at personer som sto nær guttene varslet om bekymring til barnevernstjenesten. En trener, en nabo, en lærer – mennesker som gjorde det vi som samfunn ber dem gjøre.

Likevel ble ingen grep tatt. Varslene ble enten ignorert, liggende i en innboks, eller møtt med taushet.

Dette er ikke enkeltstående hendelser. Dette er symptomer på et system der varsler ikke tas alvorlig – heller ikke når de kommer fra tilsynspersoner med lovpålagte oppgaver.

Når ungdommer havner i kriminalitet, får vi høre at «ingen så det komme». Men det gjorde noen.

Tilsynspersoner i fosterhjem ser det samme mønsteret hver dag. Tilsynspersonene leverer rapporter med alvorlige bekymringer: Barn som ikke får nødvendig helsehjelp, som viser tegn til psykisk uro, eller som mangler oppfølging fra barnevernstjenesten.

Rapportene sendes til kommunen, men altfor ofte skjer det ingenting. Ingen tilbakemelding. Ingen dialog. Ingen endring.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) egen veileder fra 2015 er tydelig: Barnevernstjenesten skal gi tilbakemelding til tilsynspersonen etter hver rapport.

Likevel brytes loven daglig i norske kommuner.

Når tilsynspersonenes observasjoner ikke blir tatt på alvor, mister systemet sitt viktigste sikkerhetsnett. Og det er barnet som faller.

Tilsynspersoner, lærere og trenere ser endringene først – når et barn begynner å trekke seg unna, mister tillit, viser sinne eller skam. Vi ser tegnene lenge før volden skjer.

Hege Ivangen-Hagedal. Privat

Problemet er at varslene stopper opp i systemet. De forsvinner i kommunal stillhet, mellom forvaltningsnivåer som skyver ansvaret fra seg.

Statsforvalteren fører tilsyn med barnevernstjenestene, men det finnes ingen samlet offentlig oversikt over hvor mange tilsynsrapporter som faktisk følges opp, eller hvor ofte bekymringer fra tilsynspersoner fører til tiltak.

Noen kommuner gjør en grundig jobb. Andre lar rapportene bli liggende i digitale arkiv. Barns rettssikkerhet blir et postnummerlotteri.

Hva må gjøres?

Hva må gjøres?

Lovverket må følges. Tilsynsrapportene er et rettssikkerhetsverktøy. Bufdirs veileder må gjøres bindende – ikke veiledende. Kommunene må kunne dokumentere hvordan de behandler hver eneste rapport.

Åpenhet. Kommunene må offentliggjøre hvor mange tilsynsrapporter de mottar, og hvordan de følges opp. Uten innsyn er det ingen ansvarlighet.

Statsforvalterens rolle må styrkes. Når Statsforvalteren delegerer tilsynsansvaret ned til kommunen selv, forsvinner den uavhengige kontrollen. Da overvåker kommunen i praksis seg selv.

Politikerne må våkne. Dette handler ikke om enkeltbarn, men om et system som lar varsler gå tapt. Vi trenger nasjonale føringer og krav til reell oppfølging, ikke bare gode intensjoner.

Fosterbarn har rett til trygghet, til å bli hørt, og til voksne som ser dem – og handler. Når tilsynspersoner, naboer eller trenere varsler, er det fordi vi ser faresignalene. Da må systemet lytte – ikke vente til barnas navn dukker opp i kriminalsaker.

Dette handler om rettssikkerhet. Det handler om ansvar. Og det handler om barn som roper, men ikke blir hørt.