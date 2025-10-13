Når fremmøte trumfer helse – et sykdomstegn i skolepolitikken

Det er på tide at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet snakker samme språk, skriver innleggsforfatterne. Her er de to departementene representert ved kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (begge Ap) i Stortingssalen i august. Stian Lysberg Solum / NTB

Kunnskapsdepartementet har nylig besluttet at elever skal få fravær for besøk hos helsesykepleier.

Ved første øyekast kan dette virke som en liten justering i fraværsreglene, men i realiteten er det et politisk signal som står i skarp kontrast til Helse- og omsorgsdepartementets gjentatte budskap: Norge trenger mer forebygging, ikke mindre.

Helsemyndighetene har i flere år understreket betydningen av tidlig innsats og lavterskeltilbud for barn og unge. Helsesykepleiere i skolen er en av de mest sentrale brikkene i dette arbeidet. De er ofte den første voksne en ungdom tør å betro seg til om psykiske vansker, mobbing, rus eller vanskelige hjemmesituasjoner.

Når Kunnskapsdepartementet – ved statssekretær Sindre Lysø – går offentlig ut og definerer slike besøk som fravær, sidestiller de ikke bare bruken av skolehelsetjenesten med skulk. De sender også et signal om at helsehjelp er et avvik fra læring, ikke en forutsetning for den.

Det er et paradoks: Hvordan kan regjeringen på den ene siden løfte fram forebygging som nøkkelen til bedre folkehelse, og på den andre siden gjøre det vanskeligere for unge å oppsøke nettopp den hjelpen som skal forebygge problemer?

For mange elever er fraværsgrensen allerede en kilde til stress og bekymring. Når helsesykepleierbesøk nå legges til fraværsstatistikken, ser vi allerede at terskelen for å søke hjelp er blitt høyere.

Ungdom som sliter psykisk, eller som har behov for samtaler om kropp, seksualitet eller rus, vegrer seg for å ta kontakt. Resultatet kan bli at problemer vokser seg større – og at samfunnet senere må betale prisen i form av økt behov for behandling, frafall i skolen og svekket livskvalitet.

Helsesykepleiere er ofte den første instansen som fanger opp tegn på depresjon, selvskading eller selvmordstanker. Når ungdom vegrer seg for å oppsøke hjelp i frykt for fravær, kan livsviktig støtte utebli.

Konsekvensen er at unge mennesker mister en avgjørende mulighet til å bli sett i tide.

Forebygging må ikke bare være et honnørord i festtaler.

Mange unge oppsøker helsesykepleier for spørsmål om prevensjon, graviditet eller abort. For en tenåring som står i en krisesituasjon, kan det å få rask og trygg veiledning være helt avgjørende.

Dersom fraværsreglene gjør at elevene kvier seg for å ta kontakt, kan det føre til at de står alene i vanskelige valg – med store konsekvenser for både helse og livssituasjon.

Nye regler for fraværsføring har blitt innført uten at verken Helsesykepleierne NSF eller Elevorganisasjonen er tatt med på råd. En forutsetning for forsvarlig saksbehandling er at de det gjelder blir hørt.

Skolen skal ikke bare være en arena for læring, men også for omsorg og utvikling. Helsesykepleierne er en lovpålagt og integrert del av skolens helhetlige oppdrag.

Når deres arbeid indirekte nedprioriteres, undergraves skolens rolle som en trygg arena for barn og unge.

Det er på tide at Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet snakker samme språk. Forebygging må ikke bare være et honnørord i festtaler, men en rettesnor i praktisk politikk. Å gjøre helsesykepleierbesøk til fravær, er å gå baklengs inn i fremtiden.

Hvis vi virkelig ønsker å styrke folkehelsen, må vi gjøre det enklere – ikke vanskeligere – for unge å oppsøke hjelp. Helsesykepleiernes dør bør stå åpen uten at det koster elevene noe som helst. Det er utjevning av sosial ulikhet i praksis.

Nå er det på tide at helseminister Jan Christian Vestre forteller kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at barn og unge ikke skal straffes for å benytte seg av sin rett til å bruke den lovpålagte lavterskeltjenesten.