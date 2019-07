Valget nærmer seg. Det betyr at det er tusenvis av kandidater og frivillige over hele landet, som gjør seg klare til å gå ut å representere Arbeiderpartiet og alle andre partier i valgkamp.

Dessverre vet vi at noen av dem også gruer seg. Hets og hatytringer er blitt et økende samfunnsproblem. 43 prosent av lokalpolitikerne har ifølge en undersøkelse fra KS opplevd hets, sjikane eller rene trusler etter å ha ytret seg. Halvparten har vurdert å gi seg med politikk som følge av dette. Og det er ofte kvinner, unge og minoriteter som er mest utsatt. Det må vi gjøre noe med!

Lokalpolitikere i Norge er helt vanlige folk som har engasjert seg for å bygge en ny skole i nærmiljøet, få flere heltidsstillinger i eldreomsorgen eller for bedre busstilbud mellom tettstedene i kommunen. De møter sine velgere på butikken, på toget eller på fotballtreninga til ungene. Nærheten til innbyggerne er en styrke for mange lokalpolitikere. Men det kan og gjøre hets og hatytringer ekstra vanskelig. For selv om hets og hat alltid er uakseptabelt, er det for mange enda verre når det kommer fra noen du møter i hverdagen. Det gjør at terskelen for både å stille til valg og gjenvalg øker. Det er et demokratisk problem og et rekrutteringsproblem.

Mange hetsende og hatefulle ytringer skjer på internett. I denne valgkampen oppfordrer vi i Arbeiderpartiet til en digital dugnad mot netthets og hatytringer. Det kan være støttende kommentarer, konfrontere de som hetser, eller rapportere det inn til Facebook eller andre aktører.

For oss er det viktig at alle skal kunne si hva de mener, uten å være redd for å hva som skal stå i kommentarfeltet etterpå. Alle skal kunne kjempe for sin hjertesak, uten å risikere trusler mot seg eller familien. Kandidater og frivillige må føle seg trygge, og kunne gå med rak rygg inn i alle debatter.

Som den største partiorganisasjonen har Arbeiderpartiet og AUF et spesielt ansvar for å bidra til det.

Derfor satt vårt sentralstyret ned en egen arbeidsgruppe som la frem en rekke forslag for å bekjempe netthets til vårt landsmøte. Det gjaldt både forebygging, beredskap og sanksjoner. Derfor foreslo vi før sommeren i Stortinget å nedsette et eget offentlig utvalg for å utrede rammene for den offentlige debatt på nett og i sosiale medier. Vi vil blant annet at politiet skal kunne bøtelegge folk som hetser på nett. Og derfor sender vi et brev fra oss personlig til alle de over 65 000 medlemmene i Arbeiderpartiet og AUF. Der oppfordrer vi til å lede an i en respektfull, saklig og engasjerende debatt. Og til å si fra når andre ikke gjør det. Vi vil samtidig utfordre de andre partiene til det samme. Hvis alle partier er med å ta det ansvaret, kan vi få en tryggere valgkamp for alle.

Å si fra gjelder også dersom det kommer fra våre egne partimedlemmer. I Arbeiderpartiet har vi nulltoleranse mot alle former for trakassering, hets og hat. På landsmøtet i april vedtok vi at tillitsvalgte og medlemmer i ytterste konsekvens kan suspenderes ved trakassering på digitale flater. Vi forventer å se at Arbeiderpartifolk i denne valgkampen går ut i front for et godt offentlig ordskifte. Og at vi alle gjør litt mer selv. Tar en sjau i kommentarfeltet, hjelper med å svare og støtter de som står i vanskelige debatter.

Et demokrati er avhengig av uenighet og tøffe debatter, men det er noe annet enn hets og hat. Arbeiderpartiet er et parti som kjemper for frihet, likhet og rettferdighet for alle. Derfor kan vi heller aldri akseptere at hets og hat begrenser vanlige folks mulighet til å delta i demokratiet.

Vi oppfordrer alle til en saklig, raus og respektfull debatt i denne valgkampen. Og forventer de andre partiene vil gjøre det samme.