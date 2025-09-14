Når det er lett å bruke penger, kan prisen bli høy

Har du kronisk dårlig råd kan det forsterke psykiske symptomer via stress, bekymringer og sosial isolasjon, skriver Ingvild Stjernen Tisløv og Diana Peters Privat / Håvar Haug

Dagsavisens kommentator Cornelia Kristiansen skrev nylig om politikernes ansvar for bekjempelse av fattigdom i Norge. Vi er enige i at politikerne har et ansvar, men mener at ansvaret kan fordeles på flere, deriblant norske banker.

I SSB sin årlige levekårsundersøkelse fra april oppgir over 20 prosent at de ikke kan klare en uforutsett regning. Samtidig har nesten 700.000 nordmenn forbrukslån, der renten er over 16 prosent i snitt.

Og stadig flere havner bakpå: Nesten 8 prosent av befolkningen sier at de har minst ett betalingsproblem.

Pengeproblemer et tett forbundet med psyken vår. Når både psykiske helseplager og betalingsvansker er til stede samtidig, virker de gjensidig forsterkende i en negativ spiral. Har du kronisk dårlig råd kan det forsterke psykiske symptomer via stress, bekymringer og sosial isolasjon.

Når den økonomiske krisen virker irreversibel, kan konsekvensene bli fatale. I 2023 fant en gruppe svenske forskere at én av fem med betalingsproblemer har forsøkt å ta sitt eget liv.

I skjæringspunktet mellom bank og psykisk helse møter vi mange mennesker i den negative spiralen. Flere skulle ønske det ikke hadde vært så lett å bruke penger mens de befant seg i en sårbar tilstand. De skulle ønske at de ble støttet i å ta gode valg for seg selv.

Selvvalgte kjøpssperrer kan være en viktig støtte.

Derfor mener vi at norske banker bør tilby frivillige kjøpssperrer. Akkurat som vi kan sette grenser for skjermtid eller bruk av enkelte apper, kan bankkunder med kjøpssperre velge å blokkere betalinger til enkelte virksomheter, som nettkasino, takeaway-apper eller nettbutikker de vet de bruker for mye penger på.

Bankene har allerede teknologien som gjør betalinger raskere og enklere – den kan like gjerne brukes til å gjøre hverdagen tryggere og mer oversiktlig for kundene. Selvvalgte kjøpssperrer kan være en viktig støtte når man sliter med impulskjøp, avhengighetsproblematikk eller overforbruk, uten at det koster bankene noe.

I Storbritannia har flere banker allerede tatt i bruk slike løsninger, og resultatene er lovende. Bare i fjor blokkerte den ledende digitalbanken Monzo nettkasinobetalinger for over 100 millioner kroner.

Altfor mange sliter med det finansielle etterslepet av psykisk sykdom, og for noen ender det i varig økonomisk utenforskap. Slik NRK-serien «Den norske fattigdommen» skildrer, er det ikke bare tragisk for den som rammes, det er også et stort samfunnsproblem.

Selv om den norske fattigdommen på ingen måte forsvinner med innføring av selvpålagte kjøpssperrer, kan det ha mye å si for den enkeltes helse og livskvalitet om bankene gir folk muligheten til å begrense pengebruken når de er i en sårbar situasjon.